Pistoia, la pioggia non ferma la festa di San Jacopo

Pistoia, 25 luglio 2023 – Una processione dei ceri in forma ridotta a causa della pioggia che ha svegliato i pistoiesi nel giorno del santo patrono.

Il corteggio storico è partito da piazza Gavinana per raggiungere piazza del Duomo per poi fare il suo ingresso in cattedrale dove è stata celebrata la messa solenne. E proprio quando la sfilata è partita il sole ha fatto capolino, San Jacopo ci ha messo del suo per dare modo ai pistoiesi di godersi la festa.

Tante le persone che hanno seguito il corteggio soprattutto tanti turisti arrivati in città per assistere alla Giostra. Dopo la messa i rioni si sono dati appuntamento come da tradizione nella sala maggiore del comune per l'estrazione delle tornate.

Maurizio Innocenti