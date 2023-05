Pistoia, indagine sui falsi green pass. Altri 14 pazienti "no vax" domani davanti al giudice

Pistoia, 9 maggio 2023 - Erano diventati suoi pazienti, diciamo "acquisiti", pur arrivando nell’ambulatorio di Maresca dalla città, ma anche dalla Piana pistoiese e per altri due persino da Prato. E’ fissata per domani mattina davanti al giudice per le udienze preliminari, l’udienza per l’ultimo gruppo, in tutto 14 pazienti del dottor Federico Calvani, già condannato l’anno scorso a 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, per aver gestito un giro di falsi green pass, dichiarando di avere vaccinato un vasto gruppo di pazienti senza in realtà procedere con le somministrazioni. I pazienti sono accusati in concorso con il medico di falso in atto pubblico. Per loro, la Procura, pubblici ministeri Luisa Serranti e Linda Gambassi, chiederà il rinvio a giudizio. Tra gli indagati c’è anche un padre che avrebbe portato con sé dal medico no vax anche le due figliolette minorenni, per ottenere anche per loro i green pass fasulli.

Ma sarebbe molto più vasto il giro di false certificazioni, che avrebbe coinvolto 70 pazienti, provenienti dalle province di Firenze, Lucca e Prato. Un passaparola che avrebbe raggiunto dunque una vasta popolazione "no vax". A febbraio, lo ricordiamo, il giudice Raffaella Amoresano aveva emesso un decreto penale di condanna per altri 51 pazienti, che hanno ottenuto tutti la sospensione condizionale. Altri avevano patteggiato in sede di indagini preliminari.

Il medico della montagna pistoiese, nella sentenza di primo grado è stato condannato anche al pagamento di una provvisionale di 20mila euro ciascuno alle parti civili costituite, ovvero: l’Ordine dei medici di Pistoia, l’Asl toscana e lo Stato. La sentenza è andata oltre le richieste della pubblica accusa che aveva chiesto la condanna a 4 anni, riconoscendo a Calvani le attenuanti: incensurato, tenuità del danno patrimoniale e collaborazione con l’autorità giudiziaria. Calvani accusato di corruzione, peculato, falso in atto pubblico e truffa.

La vicenda era emersa alla fine del dicembre 2021, quando Calvani era finito agli arresti domiciliari. L’indagine, coordinata dalla Procura di Pistoia, con il procuratore capo Tommaso Coletta, e i sostituti Linda Gambassi e Luisa Serranti, è stata condotta dai militari di Pistoia e Prato insieme ai Nas di Firenze, ed è partita da una denuncia fatta ai militari di Prato della madre di un ragazzo che aveva ottenuto il green pass senza sottoporsi ad alcuna vaccinazione. Mesi di intercettazioni telefoniche e ambientali hanno portato a scoprire un vasto giro di pazienti provenienti anche da fuori provincia. Una processione che aveva attirato l’attenzione sul piccolo ambulatorio della Montagna pistoiese.

