Pistoia ha il suo avvocato canonista. Dottoressa Cinquilli, che traguardo

Ecco il primo avvocato canonista della Diocesi di Pistoia. Si tratta di Michela Cinquilli, che ha recentemente conseguito il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense discutendo la tesi dal

titolo "Il ’ponte’ giuridico- pastorale nel M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus. Prassi e sfide odierne". Un lavoro che, in particolare, tratta di "sinergia e collaborazione tra gli uffici di curia e la pastorale familiare e giudiziaria abbinate ad una maggiore formazione per tutti, presbiteri, laici e religiosi, allo scopo di garantire adeguate conoscenze sulla riforma e sul ruolo pastorale del procedimento canonico". E così nei giorni scorsi la dottoressa Cinquilli, nella splendida cornice dell’Aula Pio XI nella sede dell’ateneo del Vaticano, ha discusso il dottorato in diritto canonico conseguendo, dopo le sue precedenti lauree in economia e in scienze religiose, il terzo grado accademico, quello di dottore in diritto canonico appunto, con la valutazione Summa cum Laude e pubblicazione integrale della tesi. Un traguardo importante e prestigioso per Cinquilli, tenuto conto che nell’ambito diocesano mancano presbiteri e laici con competenze e titoli nel campo canonico. Risultato entusiasmante quindi, sia dal punto di vista della sua formazione accademica che personale, che le permetterà di continuare quel cammino già iniziato nell’ambito giuridico-pastorale, per la comune missione ecclesiale a supporto delle fragilità familiari, che già porta avanti tanto nella diocesi di Pistoia che di Pescia, e che potrà essere un faro anche per tutta la Chiesa Italiana.

Il titolo conseguito le permetterà di poter anche diventare giudice dei tribunali ecclesiastici delle Chiese italiane, nei processi matrimoniali come esplicitato dalla riforma promossa da Papa Francesco. Il lavoro è stato realizzato "con l’intento di approfondire una delle novità introdotte con la riforma dei processi di nullità matrimoniale operata da papa Francesco – afferma Cinquilli – nel contesto di una pastorale giudiziaria rinnovata, come chiaramente indicato in alcuni articoli delle regole procedurali, dove viene cristallizzato il senso della indagine pregiudiziale o pastorale previa al possibile processo canonico, che ad oggi mostra ancora molti ritardi alla sua piena recezione". Come illustrato nella sua difesa dottorale, "la

riforma ha decretato ufficialmente la possibilità di uno snellimento del processo canonico – spiega l’avvocato –, al fine di ridurre la distanza fisica e morale tra le strutture giuridiche della Chiesa e i fedeli, e nello stesso tempo ha incentivato e sensibilizzato a sviluppare una maggiore sollecitudine pastorale e giuridica nei confronti di coloro che versano in situazioni coniugali di sofferenza e incertezza, separati". E nella ricerca è emerso che "per favorire la realizzazione fattiva nelle diocesi della struttura stabile di consulenza giuridico-pastorale, come organismo di curia, è necessario un costante e concreto impegno dei Vescovi – conclude Cinquilli – che non riguarda soltanto l’impegno personale ma la preoccupazione e la qualità del servizio di pastorale matrimoniale unitaria predisposto".

