Pistoia, fugge all’alt della polizia senza casco e con un minore. Arrestato

Pistoia, 1 settembre 2023 – In sella ad una moto senza targa, poi risultata rubata, senza casco e con un bambino che stava trasportando come passeggero. Il fatto è accaduto a Pistoia ed è stato reso noto dall'assessore comunale alla polizia municipale e sicurezza, Alessio Bartolomei, tramite un post su Facebook. L’uomo è fuggito all'alt della polizia municipale, ma è stato fermato, arrestato e sanzionato dopo un breve inseguimento.

Secondo il racconto dell'assessore, l'uomo alla vista degli agenti avrebbe accelerato cercando di seminarli. Fermato dopo un breve inseguimento nel quartiere delle Fornaci, si sarebbe subito mostrato non collaborativo con i vigili, urlando e minacciando di colpirli con una bottiglia di vetro. Al successivo controllo, sempre secondo il racconto dell'assessore, che parla di «ottima operazione della nostra polizia municipale», la persona alla guida della moto sarebbe risultata priva di patente di guida, mentre il veicolo sarebbe risultato rubato e senza copertura assicurativa.

Per questo l'uomo è stato accompagnato presso il comando della polizia municipale, dove è stato arrestato e denunciato all'autorità giudiziaria per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Nei suoi confronti sono stati inoltre elevati svariati verbali, per guida senza patente (5.100 euro), circolazione con veicolo sprovvisto di assicurazione (866 euro), mancato utilizzo del casco protettivo e trasporto di un minore senza casco e posizionato in modo non conforme (332 euro).