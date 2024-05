"Pistoia Football Club: imminente cambio di denominazione e nuovi vertici dirigenziali in arrivo"

PISTOIA

Ancora qualche giorno e poi la storia del Pistoia Football Club dovrebbe prendere ufficialmente il via. Naturalmente, fin quando la Lega Nazionale Dilettanti non avrà ratificato il cambio di denominazione e dei colori sociali, il condizionale è d’obbligo, ma l’improvvisa accelerata degli ultimi giorni fa pensare che già la prossima settimana la nuova società potrà essere già operativa. L’ultimo passaggio da compiere è proprio ottenere il via libera da parte della Lnd, che dovrà esaminare i documenti presentati dal consiglio d’amministrazione dell’Aglianese, composto da Fabio Fossati, Fabio Taccola e Giovanni Trombetta, e formalizzare la trasformazione da Aglianese Calcio 1923 a Pistoia Football Club. Una volta ottenuto il benestare da parte della Federazione, la società potrà compiere i primi passi, su tutti quello della nomina del nuovo presidente, che sarà Sergio Iorio. L’imprenditore genovese, il primo a dichiarare pubblicamente la propria volontà nel prendere parte ad un progetto di rinascita, avrà poi il compito di formare l’organigramma dirigenziale, anche se alcuni profili sono già stati sondati. Su tutti quello di Massimo Taibi: per lui il ruolo o di direttore, generale o sportivo. In seguito, ma comunque con tempistiche ristrette, scatterà il momento della scelta dell’allenatore e poi dell’allestimento della rosa. Circolano già diversi nomi e tanti colloqui sono già stati fatti.

MF