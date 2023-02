Pistoia ecologista progressista "Basta tagli su sociale e verde"

Sul bilancio 2023-2025 alza la voce anche Pistoia ecologista progressista, che affida le proprie critiche ha un duro comunicato: "Emergono previsioni di spesa ridotte all’essenziale che, su alcune voci, risultano del tutto inadeguate. Abbiamo così presentato un emendamento per assegnare più risorse a sociale, verde e cultura, riducendo la previsione di spesa per energia elettrica di 685milla euro. Il trend dei prezzi dell’energia in diminuzione e le prime stime, confortanti, sul risultato del bilancio 2022 consentono di fare scelte coraggiose e necessarie. E soprattutto c’è bisogno di attivare politiche per la riduzione dei consumi e far funzionare la convenzione con Hera per la sostituzione di tutti i lampioni con quelli a led. L’emendamento ha proposto un incremento di 395mila euro per il sociale – dettagliano –: perché il governo nazionaletaglia il contributo agli affitti e il reddito di cittadinanza, perché i salari sono fermi nonostante l’inflazione e a crescere sono soltanto il lavoro sottopagato e la povertà. In questo contesto è inaccettabile vedere il segno meno davanti alle previsioni di spesa per le politiche sociali. Più 163mila euro per la manutenzione del verde, considerato che lo stanziamento iniziale dell’amministrazione è dimezzato rispetto al 2021 e al 2022.

E più 127mila euro al Luglio pistoiese. La cultura merita risorse certe e all’altezza. Dopo tutto il tempo perso dall’amministrazione rincorrendo un bando che non è mai arrivato, almeno adesso si garantisca di contribuire alla riuscita di un appuntamento strategico e identitario per Pistoia, la sua cultura e il suo turismo. La maggioranza ha ritenuto di lasciare inalterata la previsione sull’energia elettrica – denuncia Pep –, bocciando gli emendamenti proposti. Nonostante questo il Sindaco ha dichiarato che è intenzione della giunta andare in questa direzione qualora si confermi la riduzione delle bollette. Sarebbe una notizia, perché a vedere i dati su sociale, cultura e verde non ci pare che sia stato fatto fino ad oggi. Pistoia ecologista progressista ha presentato anche altri importanti emendamenti che sono stati approvati – concludono – sulle tariffe, in particolare per l’azzeramento di consumo di suolo (vedi nuovo palasport) e per l’estensione della raccolta differenziata porta a porta".