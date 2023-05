Pistoia e Leonforte, la storia dà spettacolo

Un’amicizia nata in seno alla storia, alle vicende anche amare della vita, cementata oggi dalla cultura e nella fattispecie da un concorso che quest’anno debutta nel panorama letterario e che vive adesso la sua fase conclusiva. È il Premio città di Pistoia e Leonforte che stasera alle 20.30 vivrà una cerimonia al teatro Bolognini che proclamerà i vincitori del concorso organizzato dall’associazione Crysa avente come tema il fenomeno dell’emigrazione e dell’immigrazione. Diverse e pure distanti, le due città, Pistoia e Leonforte in provincia di Enna, sono unite da vicende vecchie ottant’anni. Era il secondo dopoguerra quando molti meridionali lasciarono i propri luoghi d’origine per trovare casa altrove, al Nord: e Pistoia per molti leonfortesi rappresentò un luogo di conforto, la città dei nuovi inizi, di condizioni migliori.

Il Premio nasce allo scopo di concretamente sviluppare il sentimento vivo della fratellanza, dell’amicizia e della conoscenza reciproca, nonché l’integrazione tra le due culture. Ad esser chiamati alla partecipazione sono stati gli studenti pistoiesi che hanno realizzato interviste ad amici, parenti o conoscenti costretti ad emigrare in una regione del Nord e ad analizzarne gli stati d’animo, le aspirazioni e le speranze. Stesso compito era stato affidato agli studenti di scuola di pari grado di Leonforte, che hanno invece intervistato persone che avessero lasciato la propria terra d’origine.

Due le scuole medie pistoiesi che si sono distinte nella stesura degli elaborati: la Martin Luther King di Bottegone che si aggiudica il primo premio e la Raffaello a cui va il secondo e terzo premio, oltre che, per entrambe, una somma in denaro. In particolare i ragazzi, accompagnati dai docenti, avranno la possibilità di trascorrere tre giorni a Leonforte e visitare luoghi dell’entroterra siciliano dal forte valore storico e culturale, compreso il giardino della fontana delle Ninfee dove era ubicata la statua di una figura nuda di divinità fluviale con cornucopia, il dio Crysa, da cui prende il nome l’associazione culturale operante a Pistoia, che, come afferma per l’associazione stessa Lorenzo Di Giunta, pistoiese di adozione dal cuore leonfortese, "si auspica di continuare ancora ad organizzare altri e qualificanti eventi in ambito artistico". Dopo la premiazione la Compagnia Teatrale Stabile dei Nomadi, arrivata appositamente da Leonforte, porterà in scena "Il marito di mio figlio", pluripremiata e brillante commedia degli equivoci dalla tematica moderna e innovativa, scritta dal drammaturgo Daniele Falleri, autore e regista di fama nazionale, che sarà presente durante la serata (ingresso libero, ma è richiesta la prenotazione allo 0573.34327). Presenti in platea anche il prefetto Licia Donatella Messina e i sindaci delle due città, Alessandro Tomasi e Carmelo Barbera con una delegazione dell’amministrazione comunale della cittadina siciliana.

linda meoni