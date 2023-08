PISTOIA: Cumuli di Rifiuti Non Raccolti, Protestano Residenti e Sacerdote

"Il quartiere di Vicofaro è stato a conti fatti abbandonato dalle istituzioni. E non mi riferisco tanto agli ultimi avvenimenti che riguardano i migranti di don Massimo Biancalani, quanto alla situazione legata ai rifiuti e alla segnaletica stradale". L’accumulo della spazzatura era stato documentato e denunciato peraltro anche dallo stesso parroco in un post pubblicato la scorsa settimana sui social. Si tratterebbe in larghissima parte dei rifiuti della chiesa di Santa Maria Maggiore, soprattutto plastiche e bottiglie di acqua, che in queste settimane sno state consumate in gran quantità e che sono state regolarmente raccolte nella differenziata. Scarti che, a detta della residente che si è fatta carico della protesta, Alia faticherebbe a ritirare per una questione burocratica. Un problema che pare riguardare solo la chiesa, visto che il resto dell’immondizia viene regolarmente prelevata. Ma che si riverbererebbe per via indiretta su tutte le abitazioni della zona, in termini di disagi legati ai cattivi odori e non solo.

"Gli addetti alla nettezza urbana sono intervenuti proprio nelle scorse ore, ma hanno portato via solo una parte di quei rifiuti – ha aggiunto la donna – e già in passato abbiamo avuto a che fare con questo problema". E non è tutto, perché ci sarebbe un’altra questione che secondo la residente resta sullo sfondo. Ed è legata alla sicurezza stradale. "Ci sono cartelli stradali deteriorati che dovrebbero essere rinnovati, per non parlare della segnaletica orizzontale che in alcuni tratti è quasi sparita – ha concluso – penso ad esempio a via Boito o a via Donati. Le ultime operazioni in tal senso risalgono a qualche anno fa, andando a memoria. E servirebbe quindi un nuovo intervento".

Giovanni Fiorentino