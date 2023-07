Pistoia, comunità sotto choc: giovane magistrata muore a 36 anni per una malattia

Pistoia, 8 luglio 2023 – Se n’è andata a soli 36 anni. Sara Zinone, sabato sera, 8 luglio, all’hospice di Spicchio dove ha trascorso gli ultimi giorni della sua breve vita. Persona solare, preparata, era conosciutissima a Pistoia dove ha vissuto prima di trasferirsi a Piacenza nel giugno 2022. Vincitrice di un concorso per magistrato, Sara era la figlia maggiore della vicepreside dell’Anna Frank, Serafina Coglitore, e del dentista Silvio Zinone.

Un vero e proprio lutto quello che ha colpito il comprensivo guidato dalla preside Margherita De Dominicis che ha visto crescere la tenace Sara e l’ha vista spegnersi nel giro di 12 mesi dalla terribile diagnosi.

Sara Zinone sarà ricordata da tanti a Pistoia. Oltre alla passione per la legge coltivava anche l’amore per i viaggi, il teatro ma soprattutto l’affetto incondizionato per i suoi familiari e per la vita che ha vissuto fino all’ultimo secondo.

La salma, proprio per questo, da oggi sarà esposta alle cappelle dell’ospedale San Jacopo. Le esequie si svolgeranno alla chiesa di San Michele alle Casermette.

Michela Monti