Pistoia Blues ai nastri di partenza Via scoppiettante con l’energico Rudd

Sette serate una di fila all’altra (con la sola eccezione nell’intervallo tra la prima e la seconda che vedrà il ritorno della Notte Rossa Avis), con la musica a farla da protagonista e quell’atmosfera di festa che accompagna da tradizione il festival, pur se più "morigerata" già da anni. E il ritorno anche del tradizionale mercatino che da venerdì 7 a mercoledì 12 ogni giorno per tutto il giorno sarà accolto nelle vie Buozzi e Cavour. Il movimento in città e in piazza Duomo non tradisce e rivela l’evidente avvicinarsi del Pistoia Blues, pronto a inaugurare la quarantaduesima edizione domani, mercoledì, con le sonorità di Xavier Rudd a Pistoia quale una delle due sole tappe italiane del tour estivo dedicato al suo nuovo album "Jan Juc Moon" preceduto sul palco da altri progetti di qualità, dal cantautore australiano folk Jack Botts, dalla band italiana del Muro del canto, dalla cantautrice lucchese Eleonora Matteucci e Michela Preto, alias Microgreen, risultata vincitrice del contest Obiettivo Blues In.

La serata del 7 segna per il Pistoia Blues un ritorno, quello della leggenda dei Genesis Steve Hackett che esalterà le sue indimenticabili progressioni nella cornice medievale della piazza, anticipato sul palco dal virtuoso della chitarra Moreno Delsignore, ex voce degli Scomunica, e dalla rock band meneghina dei Revangels formata da Angelo ‘Enni’ Liaci (voce), Ivan ‘Evan’ Montafia (chitarra), Andrea ‘Dallas’ Montafia (basso) e Giancarlo ‘Janky’ Ragni (batteria).

Tra i più attesi ecco i Baustelle (8 luglio), per la prima volta a Pistoia, dove porteranno oltre ai grandi successi il nuovo album appena uscito dal titolo "Elvis". Contemporanei dal linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità vintage, i Baustelle sono gli iniziatori di una vera e propria tendenza musicale. Prima di loro Maurizio Pirovano e gli Ego59, vincitori del contest Obiettivo Blues In. Quella del 9 luglio sarà una serata di rock blues internazionale particolarmente ricca che vedrà il ritorno della grande Ana Popovic, col nuovo disco "Power", insieme ai Wolfmother e poi anche alla band dei Dirty Honey, a Gennaro Porcelli e al duo Giudi e Quani, il cui rock-punk-blues è valso loro la vittoria al contest Obiettivo Bluesin. Lunedì 10 luglio spazio al tour mondiale della violinista californiana Lindsey Stirling, in una serata che al magico suono di violino unisce dubstep e danza, mentre martedì 11 luglio appuntamento tutto italiano con Fiorella Mannoia e Danilo Rea con il nuovo spettacolo "Luce" che illuminerà la piazza a lume di candela.

Titoli di coda eccellenti per questo Blues numero 42 affidati al ritorno di Damien Rice, già a Pistoia nel 2016, quando duettò con una giovanissima Francesca Michelin ‘mimetizzata’ tra il pubblico. Dotato di uno stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist. I biglietti per tutti gli spettacoli (con prezzi variabili dai 25 agli 85 euro a seconda dell’artista e del posto prescelto) sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket e punti vendita autorizzati. Inoltre, in pieno Blues, dal 7 al 9 luglio si terranno i nuovi appuntamenti dedicati alle Clinics del Pistoia Blues, attività didattica specifica finalizzata a trasmettere ai musicisti i segreti degli strumenti musicali e del canto. Il tema di quest’anno sono le ‘radici’ dei generi musicali come blues, gospel, jazz, r’n’b e soul. Docenti d’eccezione Walter Calluni (batteria), Titta Nesti (canto), Roberto Pagani (pianoforte), J.Sintoni (chitarra), Daniele Nesi (basso). Per info scrivere a: [email protected]

