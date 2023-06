Pistoia Basket in Serie A, caroselli e grande festa in città

Pistoia, 17 giugno 2023 – Un’emozione incontenibile. È ciò che stanno passando i tantissimi tifosi dopo lo storico risultato del Pistoia Basket, che ha vinto per 3-1 la serie della finale play-off del tabellone argento di Serie A2 con la Reale Mutua Torino ed è volato in Serie A.

Tantissimi caroselli e grande festa in città, con centinaia di persone scese in strada per esultare. La gioia e le emozioni sono incontenibili, tutta la città è scesa in piazza, tra chi ha preso l’auto per suonare ripetutamente il clacson tra le vie, e chi invece si è riversato in strada per intonare cori ed esultare a squarciagola. Grandissima la festa a Pistoia.