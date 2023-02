Pistoia Basket e Conad, che squadra per la pace

Fare squadra per la pace: è questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Pistoia Basket e patrocinata dal Comune di Pistoia con l’adesione di Conad Nord Ovest e della Caritas Diocesana di Pistoia in segno di partecipazione e vicinanza al popolo ucraino. La manifestazione, che si svolgerà al PalaCarrara il prossimo 19 marzo in occasione della gara tra la Giorgio Tesi Group e la Fortitudo Bologna, vedrà anche la partecipazione di rappresentanti del consolato ucraino di Firenze. All’evento, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni su un tema così delicato, saranno coinvolti gli alunni delle scuole elementari e medie: i bambini che si presenteranno con un disegno dedicato al tema della Pace avranno l’ingresso gratuito in Curva Firenze oltre ad un simpatico e utile omaggio Conad. Sensibilizzazione umanitaria a cui si affianca un messaggio di solidarietà nei confronti di coloro che vivono in condizioni disagiate. Prima del fischio di inizio del match, infatti, sarà organizzata una colletta alimentare da parte della Caritas Diocesana ed i prodotti donati dagli spettatori saranno successivamente devoluti all’Emporio della Solidarietà di Pistoia. "Presentiamo con piacere questo bel progetto di sensibilizzazione – afferma l’assessore all’impiantistica sportiva, Alessadra Frosini – che, grazie alla collaborazione di Pistoia Basket, Conad e Caritas dà voce allo spirito di solidarietà della nostra città nei confronti di un popolo che vive le difficoltà della guerra". "Presentiamo questa importante iniziativa che realizziamo col gruppo Conad col quale esiste un legame stretto da moltissimo tempo – afferma Massimo Capecchi, presidente Pistoia Basket –. Ci fa altrettanto piacere che il Comune abbia deciso di accompagnarci in questa iniziativa col proprio patrocinio e vorrei ringraziare anche la Caritas per l’interesse e l’attenzione dimostrata".

"La situazione drammatica che sta vivendo la popolazione ucraina, come l’immensa tragedia delle popolazioni turche e siriane ci tocca profondamente – dice Adamo Ascari, amministratore delegato Conad Nord Ovest – ed è per questo motivo che vogliamo esprimere vicinanza e solidarietà". "Non c’è pace senza solidarietà – dice Marcello Suppressa direttore Caritas Diocesana di Pistoia –. Le persone, in questo difficile periodo, vivono sulla loro pelle le privazioni e le sofferenze dovute alla crisi economica derivante dalla pandemia e successivamente aggravate dal caro bollette a seguito della guerra in Ucraina. Una guerra che sta portando solo distruzione e morte in quel martoriato paese. Questa iniziativa vuole dimostrare che la città c’è e risponde perché abbiamo bisogno dell’ascolto e delle risposte della comunità che rappresentano una grande forza".

Maurizio Innocenti