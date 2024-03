Pistoia Basket agli Usa, cessione a un passo. Ecco i nomi dei tre soci al fianco di Rowan

Pistoia, 31 marzo 2024 – È ormai partito il countdown per il passaggio di proprietà del pacchetto di maggioranza del Pistoia Basket 2000 al gruppo di investitori statunitensi guidato dall’ex cestista Ronald Rowan. La trattativa per l’acquisizione della principale società sportiva cittadina, anticipata sulle nostre colonne lo scorso otto marzo, si è rivelata solida e concreta, filando via senza troppi intoppi verso il traguardo finale. Le firme sul ’closing’ sono attese la prossima settimana, quando l’ex stella dell’Olimpia sbarcherà in Italia per mettere tutta l’operazione ’nero su bianco’ insieme ai vertici della società biancorossa.

Ma chi sono gli altri investitori che accompagneranno Rowan in questa avventura? Una domanda che rimbalza da giorni, irrisolta, in tutta la città. Si perché, contrariamente alle voci che circolavano da tempo sul coinvolgimento del ’Marine’, ma tenute sottotraccia per non compromettere lo sviluppo delle interlocuzioni, sugli altri soggetti il riserbo è totale. Tant’è che, almeno nella fase-zero della nuova società, non dovrebbero nemmeno essere coinvolti in prima persona. Adesso, però, ci sono le prime evidenze: insieme a Rowan ci sono altri tre investitori, che rispondono ai nomi di Mark Czachowski, Steven Raso e Greg McDonald.

Risultano infatti essere questi quattro soggetti i fondatori della ’East Coast Sports Group Italia LLC’ – dove LLC sta per ’limited liability company’ (le nostre Srl, per intendersi) –, società registrata in Florida (con sede a Pompano Beach) lo scorso undici marzo. Si tratta della realtà ’gemella’ che detiene la proprietà della ’East Cost Sport Group Italia Srl’, la società creata ad hoc nel nostro Paese per poter portare a termine l’accordo con la proprietà biancorossa per l’acquisizione delle quote. Società che, come si può leggere nell’oggetto sociale, "ha per oggetto l’acquisto e la gestione di partecipazioni o interessenze in società sportive, nonché la detenzione, la gestione e la vendita di tali partecipazioni o interessenze. Per il raggiungimento di tal fine, la società potrà svolgere attività di coordinamento tecnico, finanziario, commerciale e amministrativo nelle stesse società o imprese nelle quali partecipa". L’amministratore unico della Srl italiana risulta essere Antonio Giaffreda, professionista milanese che si occupa, tra le altre cose, di ’costituzioni di società in Italia e all’estero’: verosimilmente è stato lui a portare avanti le pratiche burocratiche, in attesa dell’arrivo di Italia di Rowan, destinato a subentrargli contestualmente al ’closing’ dal notaio.

Al momento non sono note altre informazioni riguardantiMark Czachowski, Steven Raso e Greg McDonald, le loro attività economiche di riferimento e le loro potenzialità in termini finanziari. Così come, del resto, ben poco si sa del Ron Rowan imprenditore, sfera al momento inesplorata al contrario della sua scintillante carriera da giocatore, ben nota a tutti gli appassionati. Tuttavia, l’aspetto forse più interessante sta nel fatto che alle spalle dei quattro soci ci sarebbero anche degli importanti fondi di investimento, che potrebbero garantire sviluppi ulteriori (leggasi, risorse da investire), all’iniziativa imprenditoriale.

Non ci sarà tuttavia da attendere molto per avere le delucidazioni del caso: la prossima settimana la cessione della maggioranza delle quote del club biancorosso, detenute dal Consorzio Pistoia Basket City, sarà realtà. E, con l’inizio dell’era Rowan, ci sarà sicuramente modo e tempo di approfondire profili e progettualità future dei protagonisti del nuovo Pistoia Basket 2000 a stelle e strisce.