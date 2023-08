È nata una nuova iniziativa riservata ai piccoli appassionati di pallacanestro e di sport.

Il Pistoia Basket Academy

ha annunciato il progetto "Giocando, imparo e mi diverto": attività ludico-motoria propedeutica a tutti gli sport,

in special modo al Minibasket, coordinata da Virginia Becciani per le annate 2019, 2020, 2021. Per maggiori informazioni chiamare il 334 674 0654.