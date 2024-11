Pistoia, atto vandalico nel cantiere stradale: “I responsabili ripresi da una telecamera”

Pistoia, 6 novembre 2024 – Un atto vandalico è stato compiuto nella notte tra il 5 e il 6 novembre a un escavatore presente sul cantiere lungo la SP5 Montalese, nel comune di Pistoia.

Lo rende noto la Provincia di Pistoia, spiegando che i responsabili sarebbero tre persone riprese dagli impianti di videosorveglianza. «Il mezzo - si legge in una nota della Provincia - è stato danneggiato in maniera importante e l'impresa esecutrice dei lavori ha prontamente sporto denuncia. Nell'occasione è stato consegnato il video delle riprese alle forze dell'ordine per l'identificazione dei responsabili».