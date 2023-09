Piscina Fedi, lavori avanti tutta: "Consegna la prossima estate"

Pistoia, 14 settembre 2023 – Prosegue secondo cronoprogramma il cantiere in via Panconi per il rifacimento della palestra e piscina "Silvano Fedi", oramai chiuse da molti anni e che, dalla fine dell’estate dell’anno scorso, sono sotto tiro di ruspe, gru, betoniere ed operai per il totale rifacimento. "Gli interventi alla ’Fedi’ sono iniziati da poco più di un anno e il cantiere procede regolarmente – dice il Presidente della Provincia Luca Marmo – si arriverà a conclusione dell’opera entro l’estate 2024 e quello che andremo a consegnare alla città di Pistoia sono certo costituirà un lusso per la comunità. La rinnovata piscina tornerà ad essere un punto di riferimento per le scuole e le società sportive. L’importo dei lavori, nel tempo, è lievitato (siamo oltre gli 8 milioni di euro, nda): sarà una struttura senza barriere architettoniche e quindi un luogo di sport per tutti. Rivolgo un sincero ringraziamento alla Fondazione Caript che ha donato il progetto dell’intervento – aggiunge – e alla Cassa depositi e prestiti che ha permesso un lavoro di coordinamento importante per la realizzazione dell’opera".

L’intera area di via Panconi, comunque, sarà completamente riqualificata visto che partiranno a breve i lavori, stanziati con fondi Pnrr, per quasi 13 milioni di euro al plesso principale del "Fedi-Fermi" e si concluderà con la tanto agognata, da decenni, copertura del campo da calcetto che divide l’ex "Iti" dalla sede dei "geometri" e che sarà a disposizione della città.

«I lavori che abbiamo previsto alla piscina-palestra ’Fedi’ riguardano la messa in sicurezza sismica e il rifacimento del blocco spogliatoi – aggiunge la funzionaria della Provincia, Maria Elena Zollo – abbiamo mantenuto invariato il progetto originario con due vasche al piano terra ed uno spazio per attività ginniche e preparatorie. Al piano superiore ci sarà la palestra per le scuole e società del territorio, mentre il campino avrà una copertura in Pvc che sarà fruibile in maniera polivalente (di fatto diventerà un pallone, nda) per un importo complessivo di circa 600mila euro tra fondi Pnrr e contributo della Fondazione Caript". Sempre a livello sportivo, per la città, da segnalare anche la messa in sicurezza sismica ed interventi di efficientamento energetico per la palestra del liceo "Petrocchi" per circa un milione di euro.

Nell’area adiacente al viale Adua, a quel punto, rimarrebbe il punto interrogativo soltanto sul vecchio Auditorium, oramai quasi del tutto inutilizzato a livello di competizioni agonistiche salvo allenamenti, ma anche su questo fronte potrebbero arrivare novità a stretto giro. "Ci troviamo in una fase avanzata di progettazione – conclude il presidente Luca Marmo – che ci consentirà di avere il progetto esecutivo per la fine dell’anno, momento in cui si apriranno le possibilità di finanziamenti. La ristrutturazione e rimessa a norma dell’Auditorium è pensata per consentire un completo riallineamento della struttura alle normative vigenti, sismiche ed energetiche, per riportarlo alla dimensione di luogo dedicato allo sport e al pubblico spettacolo". E poter avere, così, quel secondo palasport che la città si meriterebbe e attende con ansia. Al netto di quel che succederà intorno all’area ex Pallavacini.