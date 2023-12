Pioggia di stelle di Natale oggi e domenica prossima. La distribuzione davanti alla chiesa di San Piero

Distribuzione di stelle di Natale oggi, domenica 10 dicembre e domenica prossima, 17 dicembre, davanti alla chiesa di San Piero, a cura della Misericordia di Agliana in collaborazione con il negozio di fiori La Sterlizia. Il banchino con le stelle di Natale è allestito in entrambe le domeniche dalle 9 alle 12.30. Si potranno fare offerte libere a favore della Misericordia per sostenere le numerose attività che la Confraternita svolge quotidianamente a servizio della comunità aglianese e delle zone vicine.

La Misericordia l’8 dicembre, Festa dell’Imamcolata, ha celebrato la festa annuale, per ringraziare i confratelli e le consorelle dell’infaticabile attività e la molteplicità dei servizi che, giorno e notte, svolgono. Hanno partecipato le autorità cittadine, con il sindaco Luca Benesperi e la comandante della polizia municipale Maria Pignatiello. Dopo la Messa nella chiesa di San Piero celebrata, dal parroco don Paolo Tofani (che ha ricordato il grande spessore del volontariato), è stata deposta una corona d’alloro alla lapide che ricorda i soci fondatori della Misericordia, nata nel 1908 e che instancabilmente continua la propria opera da 115 anni.

