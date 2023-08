Pioggia di premi a Agliana per le ballerine di Danzarmonia

Pioggia di premi per la scuola di danza aglianese Danzarmonia a Rimini, dove recentemente si sono svolti i Campionati italiani di categoria della Federazione italiana danza sportiva. Molte le danzatrici della scuola aglianese che hanno conquistato il podio, fra queste spiccano la vice campionessa Alice Malentacchi, ballerina solista che ha conquistato il secondo posto nella sezione "Modern contemporary", su ottantacinque sfidanti provenienti da tutta l’Italia, e il gruppo vice campione nella sezione "Modern contemporary Gruppo open" che si è esibito nella coreografia "Baiana", già finalista all’International dance competition 2023 di Spoleto e vincitore di una competizione mondiale nell’anno passato. Nel comunicare con soddisfazione questi ottimi piazzamenti, Carolina Lopes, direttrice della scuola Danzarmonia, fa sapere che, sempre ai Campionati di Rimini, la scuola ha ottenuto altri eccellenti risultati delle sue allieve, come il terzo e il quarto posto in classifica dei gruppi che hanno presentato le coreografie "Dimmi la tua verità" e "Corpi" nella sezione under 15 "Modern contemporary".

"Questi sono i più importanti – spiega Carolina Lopes – perché i premi conquistati sono stati tanti. Oltre a questi abbiamo avuto varie finaliste soliste e un duo di piccoline bellissime sono arrivate in finale".

La scuola Danzarmonia ha raggiunto i dieci anni di attività, sotto l’abile e appassionata guida della direttrice e coreografa Carolina Lopes e del suo staff. Dieci anni di impegno e sacrificio, ma anche costellati di ottimi successi e prestigiosi riconoscimenti. Piera Salvi