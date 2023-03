Pinocchio sugli sci compie 41 anni "Confermate sedici nazioni in gara Un ritorno da un milione di euro"

E’ tutto pronto per l’edizione numero 41 del Pinocchio sugli sci, una delle cinque gare di sci più importanti al mondo dedicate ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni. La prossima settimana la manifestazione, organizzata dallo Sci Club Pinocchio di Pescia guidato dal vulcanico Franco Giachini, approderà all’Abetone per le fasi finali nazionali e internazionali. E, per l’occasione, sono previsti "ospiti" di tutto rilievo come i campioni Matteo Marsaglia e Mattia Casse.

Giachini, Pinocchio sugli sci ha superato i quarant’anni. E’ cresciuto, entrando negli "anta". Come sta?

"Direi bene: il ‘ragazzo’ gode di buona salute, è cresciuto e vive la sua maturità".

Quanti giovani italiani sono attesi per le finali nazionali? "Parliamo di un numero che oscilla tra i 1.500 e i 1.600 atleti: prenderanno parte alle fasi finali ben 17 comitati regionali e praticamente ognuno di questi porterà il numero massimo di atleti previsti".

E dall’estero cosa dobbiamo aspettarci?

"Al momento abbiamo sedici nazioni confermate, tra le quali ci sono Cile, Nuova Zelanda, Australia, Algeria. Ci sarà anche l’Ucraina, presente con ben due squadre alla manifestazione. E di questa partecipazione non possiamo che essere orgogliosi. Ma è ancora presto per tirare un bilancio: le nazionali confermano di solito sempre all’ultimo tuffo e sono ragionevolmente convinto che arriveremo a 28-30 nazioni iscritte".

Numeri importanti, dunque, anche per questa edizione 2023.

"Esattamente. Vorrei ricordare che, giusto per fare un esempio, i 1.600 atleti italiani pernottano all’Abetone per almeno due-tre notti. E non viaggiano da soli: ci sono almeno un altro migliaio di parenti, mentre tra allenatori e addetti ai lavori il numero difficilmente sarà inferiore a 1.500".

Diciamo diecimila presenze in totale?

"Diciamolo pure. Alla fine il ‘Pinocchio’ porta all’Abetone una ricaduta in termini economici molto importante, vicina al milione di euro. E anche se fossero un po’ meno, si tratterebbe comunque di soldi che vanno ad aggiungersi al resto della stagione invernale, visto che la manifestazione viene organizzata da sempre a fine stagione proprio per dare un’ultima ‘scossa’ al turismo prima della chiusura primaverile".

Tornerà anche il Villaggio di Pinocchio?

"Sì, stiamo lavorando per allestire il villaggio al parterre dell’Ovovia. Speriamo che le condizioni del manto nevoso ci consentano di montare tutti i gonfiabili che avevamo previsto. Ma sono sicuro che, comunque, sarà una grande festa per il mondo dello sci".

Davide Costa