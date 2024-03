Pinocchio senza neve, salta la finale: "Inverno problematico ovunque"

L’annullamento delle finali internazionali della quarantaduesima edizione del Pinocchio sugli sci (dopo che erano già state annullate quelle nazionali), è stato un colpo. Giampiero Danti (direttore Saf), che aveva tracciato i percorsi commenta: "E’ stato un inverno problematico dovunque, basta pensare alle ventuno gare di Coppa del Mondo annullate. Fino a oggi (ieri) la parte alta delle piste era innevata abbondantemente e con una neve perfetta. Dopo che avevamo tracciato e posizionato le reti lungo tutto il tracciato, il delegato Fisi ha sollevato dubbi perché i ragazzi avrebbero dovuto percorrere un tratto a piedi. Dopo aver convocato tutti coloro che avevano titolo hanno deciso, secondo me sbagliando, di annullare la gara. Poi con l’aumento della temperatura e la pioggia, il capitolo è chiuso. Non voler lasciar fare un tratto a piedi ai ragazzi mi è sembrata una cosa molto discutibile, a Bardonecchia si è verificata una situazione simile e l’hanno risolta facendo quel tratto con gli sci in spalla. Bisogna però ricordare – conclude Danti – che di 42 edizioni ne abbiamo realizzate perfettamente 39 e due le abbiamo spostate, questo dovrebbe testimoniare che la nostra non è una squadra d’improvvisati". Il cambiamento del meteo è stato repentino e imprevisto: "Sono molto dispiaciuto sia per la trasferta a vuoto dei concorrenti che per i riflessi economici per gli operatori – riflette Rolando Galli, presidente Saf – . Tra giovedì, venerdì e sabato abbiamo messo in pista più di mille agonisti. Per questo la domenica avevamo preparato un campo di gara perfetto, purtroppo ci siamo trovati di fronte a una situazione che nessun meteorologo aveva previsto. Quello della neve è uno sport che si pratica all’aperto e quindi con tutti i rischi connessi ai capricci della meteorologia e in questa, che è stata la peggiore stagione degli ultimi cinquant’anni, ne abbiamo subito in pieno le conseguenze".

Anche Andrea Formento, dalla Val di Luce, commenta senza nascondere qualche preoccupazione: "Non entro nel merito di quanto successo quest’anno perché è facile esprimersi dopo e dire “Io avrei fatto, io avrei detto …“. E’ molto più difficile prendere le decisioni. E devono essere rispettate. Ma non possiamo permettere che una edizione che non è andata bene possa cancellare il passato, fatto di tantissime edizioni perfettamente organizzate e con piste sempre preparate al meglio, e compromettere il futuro di questa manifestazione che è e deve rimanere la manifestazione dell’Abetone, di Pescia e della Toscana. Pinocchio è legato indissolubilmente a Pescia così come Pinocchio sugli Sci è legato indissolubilmente all’Abetone e il tutto è legato alla Toscana. Non possiamo e non dobbiamo farcelo portare via".

Andrea Nannini