Pino si abbatte su una casa. Paura, ma nessun ferito

Non si placano gli eventi meteo che continuano a flagellare la piana pistoiese: dopo le piogge disastrose adesso anche la bufera di vento, che fortunatamente pare non aver fatto grossi danni. Nella mattinata di ieri i vigili del fuoco del comando di Pistoia sono dovuti intervenire in via Nuova, vicino all’incrocio con via di Mezzo in località Caserana a Quarrata, per la rimozione di un grosso pino caduto. L’albero abbattendosi in modo trasversale sulla strada, è finito con la chioma su una abitazione che però a una prima ricognizione sembrerebbe disabitata. La squadra dei vigili del fuoco ha dovuto provvedere al taglio del tronco della pianta per poi eseguirne la rimozione tramite l’utilizzo di una autogru. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire tutte le operazioni di sgombero della carreggiata.

Per un caso fortuito nel momento della caduta dell’albero non passavano mezzi e non ci sono state persone coinvolte. Ancora, alcune parti ingombranti di vegetazione hanno invaso la carreggiata nel percorso stradale che da Santonuovo porta verso Montemagno. Rami e arbusti si sono abbattuti anche sulla strada ai piedi della collina che sale verso Tacinaia. In entrambi i casi, viste le ridotte dimensioni degli ingombri, sono stati gli stessi cittadini a provvederne alla rimozione per ripristinare la viabilità.

Daniela Gori