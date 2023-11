Pino crollato sulla Baita, procura al lavoro. "Vogliamo sicurezza"

Montecatini Terme, 12 novembre 2023 – La Procura di Pistoia valuta la possibilità di aprire un fascicolo con l’ipotesi di reato di lesioni colpose, dopo la caduta del pino allo stabilimento termale La Salute che ha causato lesioni di varia entità a sette persone. Alessandro Michelotti, amministratore delle Terme, è ricoverato al Cto di Careggi, a Firenze. Non è in pericolo di vita, ma dovrà affrontare un periodo di cure e recupero abbastanza complesso. Marisa Baccaro, storica dipendente della società e madre dell’ex vicesindaco Ennio Rucco, si trova all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Anche lei non corre gravi pericoli, ma deve comunque restare in ospedale a causa delle lesioni riportate.

Sono già a casa Angelo Anniballi e Luca Lucarini, i due poliziotti del commissariato di Montecatini rimasti coinvolti nell’incidente. Sono stati dimessi anche la madre di Paolo Grossi, organizzatore della Baita di Babbo Natale, e i due titolari degli stand allestiti dentro La Salute. Un bilancio tutto sommato non grave visti i tragici sviluppi che avrebbe potuto avere la vicenda. Intanto, come era prevedibile, l’inaugurazione della struttura natalizia, allestita alla Salute, prevista per oggi, è rimandata a data da destinarsi. Paolo Grossi vuole che l’intervento di un agronomo, e della Sovrintendenza, certifichino che incidenti del genere non si ripeteranno.

"Sono in corso le verifiche necessarie a garantire lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza – spiega un comunicato ufficiale –. L’apertura al pubblico della Baita di Babbo Natale, prevista per oggi, domenica 12 novembre, è stata quindi rinviata. Confidiamo di rendere nota nel corso della prossima settimana la nuova data di inaugurazione di questa edizione 2023". Un’altra drammatica testimonianza sulla caduta dell’imponente albero arriva da Gianluca Solimene, segretario provinciale del sindacato dei lavoratori della polizia di Stato Siulp. Anche lui era presente venerdì mattina alle Terme La Salute. Gli agenti del commissariato stavano facendo un sopralluogo dopo i furti avvenuti la notte precedente.

"Poteva essere un giorno tragico – sottolinea Solimene –. In mezzo a questa vicenda, emerge la straordinaria forza di risollevarsi e la dedizione nel combattere per salvare vite. Colleghi, tra cui alcuni coinvolti, si sono uniti con coraggio per prestare soccorso, dimostrando che, anche nelle situazioni più buie, la solidarietà e il senso di dovere prevalgono". Solimene dichiara di essere salvo per miracolo: "Ho vissuto l’angoscia di non poter riabbracciare la mia famiglia. Vedere quell’albero cadere, impotente di fronte alla sua forza, è stato un momento spaventoso. In situazioni così estreme, si realizza quanto siano preziosi la vita e l’amore per coloro che ci sono cari".

Il Comune di Montecatini in un comunicato che risale ad alcuni giorni prima dell’incidente, fa sapere di aver fatto vari interventi per le piante a rischio caduta in città. "Un primo stock di alberi – spiega il vicesindaco Alessandro Sartoni – con elevata propensione al cedimento, è stato abbattuto due mesi fa. Da primavera a oggi, in accordo con Euroambiente, sono stati rimossi tredici pini in viale Bustichini e cinque in viale Marconi, proprio per una impostazione di prudente cautela di fronte alle evidenze agronomiche. Ricordo – commenta Sartoni – che quando iniziammo a rimuovere pini a fini di pubblica sicurezza, e a oggi non sono meno di cinquanta, ci furono polemiche assortite e strumentali, ora le polemiche e l’allarmismo vanno nella direzione esattamente opposta. In agosto è stata poi avviata una seconda fase di studio, che sta riguardando quattordici pini in viale Marconi e il completamento dei pini ancora presenti in via Sardegna".

Il vicesindaco ribadisce: "Quello che è accaduto in via del Salsero, nella Nievole, nei pressi dell’hotel Cristallino, nella zona della Fortuna, in pineta ,non ha niente a che vedere col verde comunale. Questo ha registrato danni irreversibili a sei-sette alberi, uno grave e significativo all’altezza del Bar Stadio, e distacco di rami su alcune altre piante senza conseguenze da segnalare, su un patrimonio complessivo di almeno 6.500 alberature di cui poco meno di 700 sono i pini, piante di difficile gestione nei contesti urbani.

"Nella nostra realtà – osserva ancora Sartoni – è doveroso fare un accorato richiamo al senso di responsabilità dei privati. Sempre più spesso gli alberi che causano problemi e danni sono in capo a soggetti fisici o giuridici privati, affinché curino la corretta manutenzione delle loro piante, primo passo per difendere la comunità".

La caduta del pino alla Salute diventa oggetto di due interrogazioni identiche, una presentata in consiglio regionale da Alessandro Capecchi (Fdi), l’altra dal Pd in consiglio comunale. "Leggiamo senza stupore – dicono i democratici – l’interrogazione di Capecchi, che chiede lumi alla Regione circa l’operato della società sulla manutenzione del patrimonio arboreo in quanto proprietaria. Con meno stupore ancora, leggiamo le risposte dell’assessore di Fratelli d’Italia Sartoni (e non solo) che considera lo stabilimento Salute come una proprietà privata che deve monitorare le proprie alberature, del tutto estranea al socio Comune. Per questo partito politico quindi, a Firenze esiste una proprietà pubblica che deve dare delle risposte, mentre a Montecatini guarda caso le responsabilità dei soci pubblici vanno in liquefazione. Noi propendiamo per l’interpretazione di Capecchi, che speriamo non se la prenda se facciamo nostra la sua preziosa e indispensabile interrogazione".

Il Pd chiede: "Quali sono le attività di tutela del verde verticale intraprese dalla società per garantire l’incolumità dei frequentatori degli ambienti termali e la salvaguardia dei beni artistico culturali che fanno parte del patrimonio termale. Tra le cause del crollo potrebbe esserci anche il maltempo, ma è fondamentale capire se sono state fatte tutte le azioni preventive necessarie".