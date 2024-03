Piera Salvi "Donna dell’anno". La premiazione a sorpresa

L’amministrazione comunale ha assegnato il premio "Donne d’Agliana 2024" a Piera Salvi, giornalista de La Nazione che segue la cronaca di Agliana dal 1990. Una semplice cerimonia, ieri mattina in sala consiliare che è stata una sorpresa per l’interessata. Si è presentata per fare il consueto servizio senza sapere che la protagonista era proprio lei. A premiare Piera c’erano il sindaco di Agliana Luca Benesperi, il vicesindaco Fabrizio Baroncelli, l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo e la presidente del consiglio comunale Milva Pacini. Per Piera Salvi era stata preparata una bellissima composizione floreale accompagnata da una pergamena con le motivazioni firmate dal sindaco: "L’amministrazione comunale attribuisce con sincera gratitudine a Piera Salvi il premio ‘Donne d’Agliana 2024’ quale riconoscimento per il suo impegno quotidiano nell’attenta informazione della comunità aglianese fornendole un servizio puntuale di grande utilità". "Un premio inaspettato. Ringrazio l’amministrazione per la gratitudine e la stima" ha detto Salvi. Il premio è stato istituito dalla giunta nel 2020, in occasione dell’8 marzo per attribuire un riconoscimento a una donna residente ad Agliana che nel corso dell’anno o più in generale nel corso della sua vita, si sia distinta in qualsiasi campo di attività.