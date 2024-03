"Piena soddisfazione del Pd. Adesso soluzioni sostenibili"

Si susseguono le reazioni alla decisione dell’assemblea dei soci del Cis, formata dai tre sindaci di Agliana, Montale e Quarrata, di prorogare per 3 anni più 1 l’attività dell’inceneritore. Il Partito Democratico-Unione Comune di Montale esprime "piena soddisfazione" per la delibera del Cis "che ricalca quanto approvato dal consiglio comunale di Montale il 19 marzo con i voti della maggioranza" e sottolinea come i tre Comuni "unici proprietari dell’impianto sono amministrati da liste non appartenenti alla stessa area politica". "Viene stabilita la riapertura della manifestazione d’interesse – osserva il Pd – il prolungamento del funzionamento dell’impianto al massimo per 4 anni e l’avvio di un percorso partecipato con i cittadini. La ricerca di soluzioni sostenibili e fattibili e la salvaguardia ambientale e occupazionale sono stati i cardini della proposta del gruppo di maggioranza e poi delle decisioni prese in seno agli organismi di Cis".

Il Pd rivendica il "senso di responsabilità" del gruppo di maggioranza e critica la mancata partecipazione al voto dell’opposizione. "Il Pd e il gruppo di maggioranza “Montale futura“, con questa presa di posizione consiliare, – argomenta il Partito Democratico – hanno inteso offrire un contenuto politico chiaro e concreto. Di fronte alla necessità di entrare nel merito di esigenze e di necessità non rinviabili, il nostro senso di responsabilità si è trovato di fronte a un vuoto di discussione nelle istituzioni con una rinuncia al voto che si è tentato poi di colmare sui social. Amministrare significa saper leggere senza timore la realtà e i bisogni – sostiene il Pd –, aprendo alla partecipazione la cittadinanza, che deve poter avere piena informazione e consapevolezza. Questo è il percorso intrapreso – conclude il Pd – a cui non intendiamo rinunciare, guardiamo al futuro senza preclusioni e senza decisioni già prese, con la certezza di poter offrire ai cittadini maggiori garanzie e tutele a fronte di qualsiasi decisione che verrà presa".

Il gruppo “Iononcisto“ giudica "farneticante" il comunicato del Pd sostenendo che "non merita di essere commentato seriamente come non lo merita la mozione del gruppo di maggioranza, denota soltanto – afferma Iononcisto - che il Pd di Montale è un partito di inceneritoristi e che ormai non sono più credibili perché essere felici di aver consegnato alla piana un’inceneritore che emana diossina è farneticante".

Giacomo Bini