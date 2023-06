Picnic anni '70 a Villa Stonorov, la serata di Voglia di Vivere

Le "Notti di stelle" nell’anfiteatro di Villa Stonorov, sede Fondazione Vivarelli, proseguono questo venerdì con un picnic anni Settanta organizzato dall’associazione Voglia di vivere, attiva sul territorio a sostegno delle donne colpite da tumore al seno. La tradizionale cena estiva delle volontarie, rivolta a chiunque avrà desiderio di partecipare, proporrà i piatti più in voga degli anni Settanta accompagnati dalla musica della Filarmonica Borgognoni. Non mancherà la tradizionale gara delle torte, anche questa tutta giocata su ricette che erano un classico in quegli anni. Richiesta la prenotazione (0573.964345; [email protected]); ingressi a offerta per Voglia di Vivere, con offerta minima 20 euro per gli adulti, 10 per i bambini (cena più spettacolo).