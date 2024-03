Piccoli comunicatori crescono. Anche in classe!

Ogni giorno, entrando nell’aula, alla maggioranza di noi viene spontaneo salutare ad alta voce, commentare la partita o fare una battuta. Diamo per scontato che la parola sia la principale forma di espressione, ma non è sempre così: chi ha difficoltà verbali rischia di sentirsi escluso e soffrirne. Se si tratta di un amico con cui condividiamo il percorso delle medie, trovare il modo per capirsi diventa indispensabile. Per questo abbiamo deciso di avviare in classe un laboratorio sulla Caa, la comunicazione aumentativa alternativa, a partire dall’uso del programma AraWord, che "traduce" le parole in pittogrammi digitali, ovvero disegni e simboli che corrispondono a una persona, un oggetto, un’azione o un sentimento, creando testi in cui l’immagine accompagna la parola. Nonostante qualche difficoltà tecnica ai primi tentativi, presto abbiamo iniziato a familiarizzare con le funzioni a disposizione. Un piccolo cambio di prospettiva è bastato ad aprire la strada a un dialogo diretto e più profondo con il nostro compagno, dandoci finalmente l’occasione di conoscerne meglio emozioni, abitudini, preferenze. Abbiamo provato una grande soddisfazione nel leggere le risposte che ci forniva usando il programma e nel potergli parlare di noi. E questo è solo l’inizio: stiamo progettando con la CAA esercizi, giochi e attività da svolgere insieme. Secondo noi dovrebbe essere adottata in tutte le scuole. Solo così il puzzle sarà completo.