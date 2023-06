Picchiata e soffocata E’ il giorno della verità Il figlio davanti ai pm senza ripensamenti

Il giorno della verità è arrivato. Questa mattina Patrizio Ruscio, indagato per l’omicidio volontario della madre Ottavina Maestripieri, picchiata e soffocata a 90 anni nell’appartamento di via Monteverdi, sarà accompagnato dalla polizia penitenziaria negli uffici della Procura della Repubblica per essere nuovamente interrogato. E’ una sua richiesta, formulata al suo difensore, l’avvocato Francesco Stefani del foro di Firenze, meno di una settimana fa, mercoledì 14 giugno, all’indomani del loro colloquio in carcere. Ruscio, 60 anni, pistoiese, ragioniere, assistito dal suo difensore, comparirà davanti ai due magistrati che dirigono le indagini dei carabinieri, i sostituti procuratori Linda Gambassi e Leonardo De Gaudio. L’avvocato Stefani si è recato ieri mattina nel carcere dove Ruscio è detenuto. Un colloquio breve, ma senza tentennamenti e senza ripensamenti. "E’ molto provato", il breve commento di Stefani, da noi interpellato.

C’è stato anche un atto formale piuttosto importante cui adempiere. Questa mattina infatti, come avevamo anticipato, Ruscio sarebbe dovuto comparire davanti al giudice Caretto del tribunale di sorveglianza di Firenze, chiamato a rispondere della doppia evasione dalla detenzione domiciliare: la prima il giorno della tragedia di via Monteverdi, il primo giugno (alle sei e mezzo, secondo gli investigatori, quando la finestra per uscire di casa era dalle dieci a mezzogiorno), e la seconda volta la mattina del 6 giugno, quando, alle nove e mezzo, all’arrivo dei carabinieri che gli dovevano notificare l’arresto per l’evasione, non lo avevano trovato in casa. Il tribunale di sorveglianza aveva imposto la detenzione domiciliare dopo una condanna per truffa passata in giudicato. Sarebbe stato libero a fine agosto.

L’udienza si svolgerà senza di lui e il tribunale gli comunicherà poi le proprie decisioni.

L’interrogatorio di stamani potrebbe dare un grosso contributi nell’accertamento dei fatti su questa tragedia, che sta duramente provando i familiari di Ottavina e che tutte le persone che la conoscevano, e le volevano bene, seguono con dolore.

I carabinieri del Reparto Operativo e della Stazione di Pistoia hanno svolto una grande quantità di accertamenti, di riscontri e di confronti. Alcune risposte verranno dai risultati dell’autopsia. Ma ad alcuni interrogativi potrà rispondere soltanto il figlio di Ottavina. Il primo è perchè, giovedì primo giugno, alle sei e mezzo, era in casa della madre, in via Monteverdi.

Quella mattina, secondo la ricostruzione che abbiamo fin qui riportato, Ruscio sarebbe uscito di casa molto presto perchè aveva assoluta urgenza di parlare con la madre. L’argomento sarebbe stato l’affitto della casa di Ottavina, ormai pignorata: 8mila euro da consegnare il 5 luglio. Lei non li aveva e, a quanto pare, nemmeno il figlio, assediato dai creditori, ma che fino a un anno fa aveva sempre provveduto al pagamento. Il rischio era lo sfratto. Cosa è accaduto in quell’appartamento poco dopo l’alba? Forse lo sapremo oggi.

lucia agati