Piante e orto: il progetto in carcere

Il carcere di Santa Caterina si colora con un tocco di verde in più. Fiori colorati ed erbe aromatiche che crescono "in verticale" mentre le piante da ortaggio hanno trovato dimora in un piccolo giardino.

Si tratta di uno dei nuovi progetti trattamentali del carcere di Pistoia: "Grazie alla collaborazione della fondazione Giorgio Tesi Group di Pistoia abbiamo potuto allestire in carcere alcune strutture in legno per coltivare piccole piante di fiori e piante aromatiche costituendo un piccolo orto verticale – spiega la direttrice del carcere di Santa Caterina in Brana Loredana Stefanelli -. Questo ci ha permesso di poter coltivare piante e fiori anche se non disponiamo di grandi spazi verdi. Nel cortile che si trova di fronte alla mensa del personale abbiamo piantato invece delle piante da orto".

A prendersi cura delle nuove piante arrivate nel carcere di via dei Macelli è un detenuto titolare di un progetto trattamentale. "Da anni la fondazione Giorgio Tesi Group collabora con il nostro istituto: già in passato ci ha donato una moltitudine di piante ornamentali che hanno contribuito ad abbellire gli spazi verdi esistenti e gli uffici – conclude la direttrice Stefanelli -. Inoltre è sempre presente dimostrando il proprio sostegno con donazioni e supporto, un segno tangibile di una vicinanza del territorio al mondo carcere".

s.f.