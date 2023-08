Piano "Peba" a Serravalle: Botta-risposta sulle Barriere Architettoniche

"Il Comune di Serravalle non ha mai adottato il Peba, ovvero il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche". Questa l’accusa lanciata da Elena Bardelli, referente di Serravalle Civica, che ha perciò invitato la giunta Lunardi a provvedere. Va detto che il Peba è uno strumento che permette la conoscenza delle barriere presenti sul territorio a livello di mobilità, proponendo soluzioni e livelli di criticità, in modo da favorire interventi in grado di garantire un territorio fruibile da un’utenza allargata. E l’argomento era stato oggetto di discussione già lo scorso maggio, con il vice sindaco Federico Gorbi che fece presente come l’amministrazione comunale avesse "reiterato il Peba già presente nel Regolamento urbanistico comunale sin dal 2006, con l’adozione del Piano Operativo del 2022".

Nelle scorse ore però, Serravalle Civica è tornata alla carica. "Il ’Censimento delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche’ del 2006 che ci hanno esibito, non è il Peba, ma un documento che fa parte del Regolamento di ogni Comune – ha detto a tal proposito Bardelli –: che nessuno mai si sia risentito non è una giustificazione. Il Comune di Serravalle risulta inadempiente e deve perciò provvedere a mettersi in regola". Per contro, l’amministrazione Lunardi ha fatto sapere che nessun edificio pubblico presenterebbe barriere architettoniche. E che il Difensore civico si sarebbe espresso a favore di chi amministra, prendendo atto del censimento in corso e della volontà di implementare il Peba.