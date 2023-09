Piano approvato, ma restano i dubbi. Fratoni cauta: "Servono risposte". Capecchi tuona: "Uno scaricabarile"

L’adozione del Piano per l’economia circolare ha rappresentato un passaggio cruciale per il complesso tema dello smaltimento dei rifiuti. Specie per i rappresentanti del territorio in consiglio regionale, visto i tanti nodi da sciogliere che riguardano l’area pistoiese. "Ho votato a favore, ma si è trattato di un passaggio non semplice né tantomeno scontato – rivela Federica Fratoni, esponente del Pd –. Un atto strategico come questo rappresenta un’opportunità concreta, ma ripropone al contempo vecchie ferite e temi irrisolti. Che vanno affrontati. Penso, in particolare, al futuro del termovalorizzatore di Montale, le cui sorti non possono essere caricate unicamente sulle spalle delle Amministrazioni; ma anche alla discarica del Cassero, per la quale le pronunce del consiglio comunale di Serravalle Pistoiese devono essere tenute nella debita considerazione; o ancora la nuova piattaforma per la carta al Dano, si farà? Come? Con quali ricadute e compensazioni?". I dubbi che attanagliano Fratoni, insomma, sono tanti. E non è certo un mistero. "Per questo in questa fase mi sono limitata a confermare la fiducia al Presidente Giani, senza proporre atti d’indirizzo – spiega –. Ci sarà tempo e modo, durante il periodo di osservazioni, di recuperare il dibattito politico e il confronto con i territori, cercando di introdurre nel piano quelle risposte che oggi non sono in esso ravvisabili. La provincia di Pistoia ha offerto e continua a offrire un contributo irrinunciabile per il trattamento dei rifiuti dell’area metropolitana e che questo deve costituire un credito da spendere – aggiunge –. Dobbiamo avere il coraggio di dire che i flussi di rifiuti possono e devono essere regolati a livello regionale, visto che l’autosufficienza dei singoli ambiti, in particolare di quello della Toscana centrale, è un obiettivo per il quale non si intravedono soluzioni a breve termine. Occorre costruire un sistema industriale integrato dove il concorso alla gestione diventa motore di crescita e fonte di ricchezza per tutti i territori coinvolti – conclude Fratoni –, grazie anche alla sinergia con il mondo delle imprese nell’ambito del nuovo, virtuoso, modello di economia circolare che l’Europa in primis promuove".

Ben più critica la posizione, dai banchi dell’opposizione, di Alessandro Capecchi: "La Regione ha scelto di scaricare sugli enti locali e sugli Ato il peso di organizzare in maniera territorialmente equa il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani – attacca l’esponente di Fdi –. In particolare nell’Ato centro, storicamente in squilibrio. Si rimanda a impianti futuri senza dare indicazioni puntuali né di merito: ciò significa continuare a portare i rifiuti fuori ambito, anche contando su operazioni ad oggi poco chiare. Penso in primis al termovalorizzatore di Montale – spiega – che ad oggi assorbe 55mila tonnellate di rifiuti e che non si sa che fine farà. La seconda riguarda la discarica del Cassero di Serravalle Pistoiese: abbiamo chiesto che continui a trattare solo rifiuti speciali, contro la paventata possibilità che possa in futuro accogliere anche rifiuti urbani". Capecchi torna poi sulla questione multiutility: "Senza la quotazione in borsa, rischia di non avere le risorse necessarie per fare gli investimenti sugli impianti – evidenzia –. La Giunta dice ’no’ ai termovalorizzatori, invece tutti e quattro dovrebbero continuare la loro attività. Dall’altra parte in Toscana si continua a sotterrare il 34% dei rifiuti, che è una percentuale altissima che mina la salubrità dell’ambiente. Per il governo regionale la soluzione a tutti i problemi sta nei 39 impianti che dovrebbero arrivare a seguito del relativo avviso pubblico – conclude Capecchi – la verità è che non si è voluto fare un vero e proprio piano dei rifiuti. E adesso gli Ato saranno costretti a scelte forzate e frettolose, che avranno un devastante impatto ambientale ed economico". Il piano è approvato, insomma, ma la partita dello smaltimento sembra ancora tutta da giocare. Soprattutto nel pistoiese.

Alessandro Benigni