Pian di Novello isolato "No bus e mezzi pesanti"

Il paese di Pian di Novello è isolato a causa delle limitazioni al traffico sui due ponti che ne garantivano il collegamento. Con un’ordinanza della Provincia, titolare della strada, si vieta il traffico ai mezzi con portata superiore ai 35 quintali sul ponte del Rio Piastroso. Di fatto trasporto pubblico e camion di rifornimenti non potranno più raggiungere la località. Dopo quelle al ponte dei Mandrini, questa chiusura è una mazzata sul paese che ospita 150 abitanti per tutto l’anno, d’estate almeno il doppio, 15 tra scolari e studenti, tre alberghi, un campeggio, quattro ristoranti, due bar, una decina di aziende agro silvo forestali e altrettante attività artigianali. Le speranze sono riposte nell’apertura a senso unico alternato di uno dei due ponti o nella rivalutazione della portata di quello dei Mandrini, la cui chiusura fu molto contestata dall’amministrazione cutiglianese allora guidata da Diego Petrucci. Tra quelli attenzionati c’era anche il ponte del Pianone ma fortunatamente è risultato transitabile, altrimenti sarebbe stato isolato anche Pian degli Ontani. Il primo a chiedere provvedimenti è stato il consigliere provinciale Andrea Tonarelli che, a seguito di un incontro con l’ufficio preposto e il presidente della Provincia Luca Marmo, ha chiesto "la riduzione di carreggiata del ponte sul Piastroso affinché con traffico alternato si possa garantire il normale deflusso; il normale deflusso su almeno uno dei due ponti che isolano Pian di Novello per permettere l’accesso ai mezzi con portata superiore; la relazione tecnico-scientifica che ha portato a tutto ciò e che prova oggettivamente l’impossibilità di quanto richiesto".

" A tali richieste mi è stato risposto che da una prima valutazione la riduzione di carreggiata sul Piastroso non cambierebbe le condizioni di carico e che l’ingegnere incaricato del Ponte dei Mandrini sta facendo una valutazione su un possibile aumento di carico – rivela –. In questo momento a Pian di Novello non arriva l’autobus, il parco macchine a disposizione di autolinee toscane non ha un mezzo di portata inferiore. Nel caso in cui nessuno dei due ponti possa essere riaperto a pesi superiori autolinee toscane valuterà la possibilità di munirsi di un mezzo consono (furgoni da 9 posti o simili) per poter effettuare il servizio anche in previsione alla riapertura delle scuole. L’unica notizia positiva – conclude Tonarelli – è che sui due ponti ci sono già linee di finanziamento". Nella migliore delle ipotesi si può ipotizzare la riapertura tra non meno di un anno, salvo tempistiche come da viadotto di Maresca. Fantasma che è meglio non evocare.

Andrea Nannini