"Persone e palazzi" La città di Fabiani e Neri

Un primo dialogo tra due voci, o meglio tra due "impulsi creativi". L’uno davanti all’altro stanno Paolo Fabiani e Marco Neri, amici da tempo, autori profondamente diversi per la scelta dei medium, dei materiali, per lo stile, per il rapporto intrecciato con l’opera e dall’opera con lo spettatore. Proprio in questa profonda distanza estetica risiede il fascino della mostra "Persone e palazzi", da oggi alla Galleria Vannucci, che prende forma come un allestimento sontuoso, tra il set cinematografico di un film neorealista e una scena di genere. Neri ha creato le quinte di una città dipinta, vista come skyline da molto lontano, con "Ricostruzione", una grande opera pittorica inedita, o vicina, affacciata alle finestre di un palazzo di quartiere. Lo spazio tra questi edifici è abitato dalle sculture di Fabiani, persone che si muovono su veicoli o a piedi, tutte a grandezza naturale, realizzate, espressamente per questo progetto, con materiali disparati, dalla schiuma poliuretanica allo scotch, un omaggio all’uomo della strada, alla vita quotidiana. La città creata dai due artisti si estende ben oltre i confini tangibili della galleria, è densa e ramificata e ha un cervello che accoglie una coscienza collettiva, quella vasta produzione di immaginario che l’arte nutre e mette continuamente in discussione.

"Questa relazione, che ha il tono di un doppio assolo – scrive il curatore Pietro Gaglianò nel testo che accompagna la mostra –, trova una inedita, inaspettata armonia proprio grazie alla misura totalizzante, mai mediata dei linguaggi e delle estetiche dei due artisti. Nella loro completa autonomia estetica e formale, i due cicli di opere creano una dimensione in cui possiamo immaginare che i personaggi che occupano lo spazio e le facciate dei palazzi che lo delimitano entrino in rapporto tra loro, in una porzione di città, probabilmente periferica, che potrebbe essere Milano o Beirut, o Buenos Aires o Chicago". Aretino d’origine, Fabiani è diplomato all’Accademia di belle arti di Firenze. Tra le tante partecipazioni si ricordano nel 1996 quella alla mostra allestita al National Museum of Contemporary Art di Seul, mentre è del 2005 "Place", installazione ambientale realizzata per Pitti Immagine alla Fortezza da Basso di Firenze. Nel 2016 Rossella Del Sere e Paolo Fabiani sono ideatori del progetto Stand Up For Africa, arte contemporanea per i diritti umani, piattaforma che coinvolge giovani artisti di base in Toscana e richiedenti asilo africani. Tema particolarmente a cuore nel fare arte di Marco Neri è la rappresentazione architettonica che affronta già dalla seconda metà degli anni Novanta. Di particolare prestigio nel 2001 la partecipazione alla Biennale di Venezia con il suo "Quadro mondiale". La mostra, allestita alla Galleria Vannucci di via Gorizia 122, si apre oggi, con orario continuato dalle 11 alle 20. Resterà visitabile fino al 1 dicembre, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Su appuntamento: 0573.20066; 335.6745185.

linda meoni