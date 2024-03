Personale per pulizie e operai per cantieri edili

Si ricerca addetto alle pulizie di manutenzione ordinaria uffici in zona Parco Prato. Giorni di lavoro: da lunedì al venerdì con orario di lavoro dalle 6 alle 7.30. Totale ore di lavoro: 7 ore e mezzo settimanali. Possibilità di incremento orario. Assunzione a tempo determinato con possibile rinnovo ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Informazioni e candidature: [email protected].

Nella zona della lucchesia si ricerca, per impresa edile un muratore. La persona sarà impiegata per eseguire opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse utilizzando prodotti leganti con materiali di costruzione tradizionali o impasti e con inerti. I lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito dalla documentazione tecnica. Preferibile esperienza. Contatti telefonici per candidarsi: 340 9802467. E-mail: [email protected].