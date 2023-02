"Personale in sofferenza Lavorare così è difficile"

Dopo il pronunciamento dello stato di agitazione per i tecnici di laboratorio dei servizi di Asl Toscana Centro, abbiamo cercato di capire quello che è lo stato dell’arte nella nostra provincia, quanti sono i lavoratori coinvolti e, soprattutto, quelle che possono essere le ricadute per i cittadini. Con le maggiori criticità che, al momento, riguardano il personale in servizio al "Cosma e Damiano" di Pescia che, a cascata, mettono però a repentaglio quel che potrebbe succedere anche a Pistoia.

"Per tutto il 2022 siamo rimasti sotto organico per i laboratori di patologia clinica – ammette Simone Baldacci di FP Cgil che ha partecipato al recente incontro con l’azienda – che si occupano dei prelievi ospedalieri, del pronto soccorso e di tutti i distretti: al momento siamo al minimo indispensabile per essere nei parametri per un totale di una quarantina di addetti. Per quanto riguarda il trasfusionale per gli ospedali di Pescia e Pistoia, invece, siamo in carenza: si parla di tutto personale over55 con reperibilità passiva, ovvero che durante la notte se c’è un’emergenza il turnista parte da casa, va a preparare quel che serve e poi ritorna alla sua abitazione. In questo caso la sofferenza è tanta, visto che abbiamo sette operatori su Pistoia e uno su Pescia quando, in teoria, dovrebbero essere dodici per garantire un servizio sufficiente". E se, per questi casi, non si riscontrano ritardi nelle consegne (anche perché altrimenti i campioni di sangue non sarebbero più validi), la difficoltà maggiore resta per l’anatomia patologica, dove i tempi di risposta diventano particolarmente lunghi rischiando di creare problemi ai pazienti.

"La panoramica sul “Cosma e Damiano“ è davvero complicata – prosegue Baldacci – soprattutto perché il ruolo al quale devono assolvere i tecnici di laboratorio è molto delicato e serve una formazione specifica: l’organico dovrebbe prevedere 12 tecnici e, invece, ce ne sono soltanto dieci. E questo si ripercuote sulla consegna degli esami perché si può arrivare anche a quaranta giorni quando, invece, ne servirebbero 20-25 al massimo. Ancora peggio per il patologico perché il personale non supera la metà di quello necessario con i tecnici che lavorano sempre in turni da soli invece che in coppia".

