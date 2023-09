Perplessità di alcuni commercianti: "Preoccupati dal piano B allo stadio"

Tra i molti temi caldi, e non solo per le torride temperature, discussi il consiglio comunale, un importante spazio è stato come detto dedicato all’approvazione del nuovo piano per il commercio, illustrato dall’assessore Gabriele Sgueglia. Tra i presenti in aula anche alcuni esponenti del commercio locale, rientranti nella categoria degli operatori del mercato ambulante ma anche proprietari di negozi in centro storico. Attraverso una lettera rivolta all’Ufficio Commercio del Comune di Pistoia, sottoscritta da quasi 40 enti commerciali, i commercianti hanno manifestato dubbi e perplessità per alcune delle novità previste dal piano per il commercio. A suscitare particolare preoccupazione è l’intenzione di utilizzare la zona dello stadio come piano B per i banchi del mercato in caso di importanti eventi nelle vie della città. Proprio la presenza a Pistoia dell’evento "Un altro parco in città" nel fine settimana comporterà l’impossibilità di allestire i banchi del mercato in alcune delle piazze chiave del centro storico pistoiese. Tra le novità previste anche la liberazione di Piazza dello Spirito Santo, storicamente adibita al commercio delle scarpe, e l’introduzione dei banchi lungo Via Atto Vannucci. "Da parte nostra c’è intenzione di collaborare, ma le parole hanno un valore e bisogna essere fedeli a ciò che viene detto – osserva Valentina Capecchi di Mercerie Valentina –. Capiamo le esigenze dell’amministrazione, ma c’è da capire anche che nelle mattinate in cui il mercato non è presente in Piazza della Sala ne risentono coloro che hanno un banco ma anche noi commercianti che abbiamo un negozio in quelle vie. Lo spostamento del mercato allo Stadio crea difficoltà a molti lavoratori e non abbiamo certezze sul numero di volte in cui sarebbero necessari gli spostamenti. La nostra preoccupazione è che quella che dovrebbe essere un’eccezione possa diventare un evento fin troppo frequente e che porterebbe gravi danni alla nostra economia. Più banchi sulla Sala? Assolutamente favorevole, ma col massimo rispetto per gli spazi di ristoranti e negozi. Se viene aumentato il numero di banchi devono aumentare anche i controlli per far sì che tutti rispettino le regole. Altrimenti passeggiare in centro in giorni di mercato diventerebbe piuttosto complicato".

Michele Flori