Pericolo chimico sul lavoro, l’incontro di Anmil

Il tema del lavoro e soprattutto della sicurezza sul lavoro torna al centro della discussione pubblica. L’appuntamento è per questo pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 al Circolo Arci di Iano. "La Commissione amianto e malattie professionali dell’Anmil di Pistoia – spiegano gli stessi promotori dell’incontro in una nota firmata dal portavoce Daniele Manetti – visti i recenti risultati in campo normativo e sanitario per la tutela dal rischio chimico biologico e fisico, sente la necessità di informare i cittadini dell’organizzazione della prima riunione in provincia di Pistoia, segnatamente nel paese di Iano".

Chiari e di notevole importanza i temi all’ordine del giorno in un appuntamento aperto a tutta la popolazione oltre che alle istituzioni che tanto possono fare per migliorare la condizione negli ambienti di lavoro.

"La pericolosità della presenza sui luoghi di lavoro di sostanze cancerogene – si legge ancora nel commento di Manetti che porta avanti da anni queste battaglie sul territorio – può provocare conseguenze gravi sulla salute dei lavoratori esposti anche a distanza di anni dalla esposizione. L’argomento è tanto importante quanto, ancora oggi, poco conosciuto e sottovalutato. All’incontro fissato al circolo Arci di Iano illustreremo la materia con esperti che operano nel settore".

Nell’occasione l’associazione pistoiese ricorda che la Commissione malattie professionali dell’Anmil ha sede in via Puccini 9 ed è aperta tutti i venerdì pomeriggio dalle ore 16 alle 18 ed è disponibile per qualsiasi chiarimento. Per delucidazioni ed osservazioni telefonare al 338 225 3884.

red.pt.