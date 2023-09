Perdita d’acqua: "Pozzanghera di 50 metri"

In via Paganini alcuni residenti chiedono l’intervento urgente di Publiacqua per riparare una perdita dell’acquedotto che dal 13 settembre è causa di spreco d’acqua e disagi. "Abbiamo immediatamente segnalato la perdita al gestore del servizio, appena si è manifestata – riferiscono da via Paganini – e nei giorni successivi abbiamo ripetutamente sollecitato la riparazione, ma non è stato fatto nessun intervento e qui l’acqua continua a scorrere. Nella strada si è formata un’ampia pozzanghera, per una cinquantina di metri circa". La perdita, da quanto fanno sapere alcuni residenti, causa disagi a una decina di famiglie, per le difficoltà a uscire e entrare in casa, soprattutto per le persone anziane che non sempre possono fare lo slalom per non bagnarsi i piedi. Inoltre le auto in transito sollevano l’acqua con gli inevitabili disagi per i passanti o per chi è davanti a casa. "Ma la cosa che ci fa più rabbia – aggiungono da via Paganini – è lo spreco di acqua e di soldi per i ritardi nella riparazione, nonostante i continui e giusti appelli a non sprecare questo bene prezioso. Inoltre – concludono i cittadini interessati dal disagio – un’altra piccola perdita si è aperta anche sul lato opposto della strada. Serve un intervento urgente".

Intanto, nel comune di Serravalle Pistoiese si annuncia la sospensione dell’erogazione di acqua potabile e forti cali di pressione per mercoledì 4 ottobre, nelle zone collinari di via del Poggio e della frazione di Castellina. Tutto ciò sarà dovuto ad alcuni lavori di manutenzione di Enel alla linea elettrica, che comporterà una momentanea sospensione del funzionamento degli impianti di Publiacqua. I disagi inizieranno al mattino, per terminare nel tardo pomeriggio, quando è previsto il ritorno alla completa normalità.

