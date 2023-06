"Perdi il lavoro, non il talento" Fondazione Caript in prima linea

Un primo importante risultato Adelina, Paolo, Eugenio, Domenico e Alberto lo hanno già raggiunto: il conseguimento degli attestati che certificano l’avvenuto completamento del precorso formativo "Perdi il lavoro ma non il talento", avviato da Hyper Social Club (impresa sociale) e Raggi di speranza in stazione (organizzazione di volontariato), finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, nell’ambito del bando "Socialmente", che ha come obiettivi la lotta alla povertà e all’emarginazione. Tre sono i percorsi seguiti: il primo ha riguardato la formazione alla socialità; il secondo la formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro; e il terzo l’allestimento di cantieri temporanei mobili. Adesso Adelina, Paolo, Eugenio, Domenico e Alberto, che nel frattempo hanno ritrovato la fiducia in loro stessi, sono in attesa che aziende, enti, ma soprattutto cooperative sociali li assumano per poter finalmente coronare il loro sogno di riscatto. "Ci daremo da fare affinché questo avvenga presto", afferma Maria Elena Morlandi, direttrice di Raggi di speranza in stazione.