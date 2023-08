Percorsi Notturni, bilancio agrodolce "Una cabina di regia per gli eventi"

"Il bilancio su questa edizione dei Percorsi Notturni è positivo, ma la formula denota segnali di stanchezza ed è riuscita a sortire maggiore effetto in quelle zone dove i commercianti hanno organizzato spontaneamente eventi. Dove questo non è accaduto, l’impatto sugli acquisti è risultato minore. L’idea di rendere strutturale e gestito un calendario diffuso di attività per queste serate è da prendere in stretta considerazione da parte dell’Amministrazione". Questo il commento di Confcommercio Pistoia e Prato, facendo il punto sullo shopping serale che ha interessato il centro cittadino tutti i giovedì di luglio e il primo di agosto. Una fotografia, questa, che viene confermata dai protagonisti diretti, i negozi. "Posso dire di essere molto soddisfatta – dichiara Giulia Mochi, di Jango27 – perché il flusso delle persone in via Curtatone, dove ho la mia attività, è stato a tratti entusiasmante. Certo, il fatto che noi commercianti ci siamo attivati per organizzare eventi ha contribuito notevolmente a richiamare le persone. Tutto questo si è tradotto in buoni riscontri per le attività, che sono riuscite a lavorare bene, e in termini di frequentazione della città. Penso che la via giusta da percorrere, anche per il futuro, sia proprio questa".

Per Ronny Fusco, del negozio Attitude, "i Percorsi Notturni funzionano sempre bene e devo dire che nella zona della mia attività ho registrato un gran movimento. Certo, in quelle porzioni della città in cui i commercianti sono riusciti ad organizzarsi con gli artisti di strada, la musica o qualche altra iniziativa, le cose hanno funzionato di più. Io credo che il format sia da potenziare ulteriormente, estendendo la rete delle iniziative a tutta la città e comunicandole ancora meglio". Di necessità di una cabina di regia parla anche Tony De Angelis, dell’omonimo negozio di abbigliamento: "Serve un coordinamento che metta a sistema tutti quanti, per un reale rilancio dei Percorsi Notturni. E serve, prima ancora, un calendario di attività spalmate su tutte le serate, per fornire una forte motivazione aggiuntiva alla frequentazione. Quest’anno il bilancio resta comunque buono, ma con questi accorgimenti potremmo ottenere risultati eccellenti".

M.F.