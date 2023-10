"Percorsi interni non sicuri". Si fermano trecento operai. Fiom: "Nessuno ci ascolta"

Oltre trecento operai hanno partecipato ieri mattina al corteo interno che si è svolto nello stabilimento di Hitachi Rail Italy di via Ciliegiole, facendo così registrare un’alta adesione allo stato di mobilitazione, l’ora di sciopero (dalle 10.30 alle 11.30), proclamata su base unitaria da tutta la Rsu e quindi con la partecipazione dei componenti di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Ugl e Uilm. Il corteo è transitato anche di fronte alla porzione dello stabilimento dove si trova l’ufficio del personale, questo per far vedere anche ai vertici aziendali interni quale è stata la partecipazione da parte, soprattutto, dei lavoratori di officina e produzione.

La decisione di incrociare le braccia per sessanta minuti, presa in maniera del tutto inaspettata poichè non era stata comunicata preventivamente all’esterno, è scaturita dopo l’ultima riunione che c’è stata nella mattinata di giovedì fra la delegazione Rsu e la direzione del personale dello stabilimento Hitachi sul problema della sicurezza, che manca, sul fronte della mobilità pedonale interna all’azienda. "La necessità di organizzare questo sciopero – afferma Andrea Vignozzi della Fiom-Cgil di Pistoia (in foto) – è nata dal fatto che ci vediamo, sistematicamente, rifiutati nel discutere le proposte avanzate dalla Rsu: ascoltano le nostre idee e ciò che vorremmo venisse fatto, ma poi alzano un muro e procedono sempre per la propria strada. E di fronte all’ennesima riunione finita nello stesso modo, la Rsu ha proposto ai lavoratori la prospettiva dello sciopero che è stata immediatamente recepita".

Al centro della mobilitazione ci sono i percorsi che gli operai devono seguire, una volta superato il varco d’accesso allo stabilimento, per spostarsi fra i vari comparti dell’azienda che, secondo i sindacati, sono stati rifatti di recente, ma in modo tutt’altro che sicuro.

"I passaggi pedonali sono promiscui ad altre attività interne – conclude Vignozzi – come le aree dove gli autotreni fanno manovra, oppure altri percorsi entrano in zone dedicate alla logistica piuttosto che al carico-scarico e, di conseguenza, viene messa a rischio l’incolumità del lavoratore. Abbiamo avanzato le nostre richieste ma, dall’altra parte, non c’è dialogo perché qui si pensa che la sicurezza sia soprattutto una questione di costi da abbattere".

