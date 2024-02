Per una medicina più vicina alle persone

E’ per domani, sabato 17 febbraio, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, il primo della serie di incontri sul tema: "Persona ambiente medicina. Per una medicina e una sanità più consapevoli e centrate sul paziente e sul cittadino". Alle 9 i saluti del vicesindaco Anna Maria Celesti, di Alessandro Pagnini, presidente della Fondazione Francis Bacon e Giovanni Boniolo, filosofo della scienza, bioetico, che introdurranno la giornata, spiegando la sua importanza per creare una comunità che si occupi di medicina e sanità da vari punti di vista (filosofico, antropologico, sociologico, politico, etico, metodologico) per migliorare il rapporto medico-paziente e il rapporto sanità pubblica-cittadino. Alle 9.30 Roberta Raffaetà, professoressa associata di Antropologia socio-culturale del Dipartimento di Filosofia e beni culturali della Ca’ Foscari di Venezia, parlerà su: "I microbi tra l’umano e l’ambiente. Prospettive per la medicina". Introdurrà brevemente il progetto di ricerca che attualmente coordina, focalizzandosi poi su un caso studio specifico. Questo – si legge nella presentazione – si riferisce a un laboratorio di metagenomica computazionale negli Stati Uniti dove i microbi vengono studiati aggregando grandi quantità di dati derivati da campioni umani e ambientali, e collezionati in tutto il pianeta. Analizzerà quindi l’approccio epistemologico che sottende questi studi e come ciò si lega a determinate applicazioni in medicina, soprattutto alla medicina personalizzata. Roberta Raffaetà – si legge ancora – si occupa di come la scienza e la tecnologia si trasformano e trasformano il nostro mondo, in un periodo storico animato da numerosi cambiamenti ecologici e sociali. Coordina due progetti sulla convivenza tra esseri umani e fauna selvatica in Trentino, dove vive. La discussione sarà condotta da Luca Chiapperino (Institute of Social Sciences, Université de Lausanne). A seguire: Raffaella Campaner presenta Giovanni Boniolo: "Decidere, morire, essere nella medicina di oggi". Stefano Canali presenta Luca Carra, Paolo Vineis: "Il capitale biologico. Le conseguenze sulla salute delle diseguaglianze sociali". Alla presenza di Giovanni Boniolo e Paolo Vineis (Università di Torino e Imperial College, Londra). Chiusura ore 13. L’evento ha il patrocinio di: Fondazione Francis Bacon, Comune di Pistoia, Fondazione Caript, Ordine dei Medici di Pistoia, Accademia Filippo Pacini, Lilt, Associazione 9cento, Spalti e Aisla.

"Quest’incontro – ci spiega Sandro Pagnini – inaugura una serie di eventi promossi dalla Fondazione Francis Bacon con il sostegno della Fondazione Caript e il patrocinio del Comune e di altri enti pistoiesi, per diffondere informazioni esperte sulle frontiere della ricerca in medicina e sui problemi della sanità pubblica". L’evento sarà ripreso e messo a disposizione del pubblico nei siti del Comune e della Fondazione Francis Bacon, che poi sperimenterà, attraverso il suo sito web, approfondimenti e discussione dei temi affrontati.

