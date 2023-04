Per un mondo equo, sostenibile e in pace Da oggi la mostra dell’ingegnere Marco Bresci

"Scienza, etica e religione", discipline in grado di offrire spunti e strumenti per vincere le sfide di un tempo caratterizzato sempre più da complessità, incertezza, labilità. Affrontare il cambiamento così veloce e dirompente diventa un atto di responsabilità necessaria, oltre che non più rimandabile. Un seme in questo senso lo getta lo Spazio Zero-Arte contemporanea di Luigi Petracchi e Edi Pagliai, che si presta a diventare incubatore di idee e risposte alle crisi esistenziali. Accadrà da oggi, sabato 15 aprile fino al 25 negli spazi di via Forra di Castelnuovo 30 a Casalguidi nell’ambito di una mostra curata dall’ingegnere Marco Bresci e realizzata grazie all’Associazione di promozione sociale Gianni Ballerio Ets. Con l’occasione sarà stampato un libretto per arricchire quanto riportato sui pannelli della mostra, per ulteriori riflessioni sulla costruzione delle fondamenta di una civiltà mondiale, equa, sostenibile, pacifica. Ingegnere elettronico, esperto di mobilità, Bresci studia da oltre venti anni le tematiche dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, pubblica libri e articoli su ambiente, economia, energia, gestione delle risorse, prosperità globale, sviluppo sociale, mobilità sostenibile, qualità della vita, etica e spiritualità. È ideatore e promotore del progetto "Insieme per l’agenda 2030" ed è docente del corso Ambiente e sviluppo sostenibile all’UniPop di Pistoia e formatore nel sistema di educazione per gli adulti della Provincia. La mostra si apre ’oggi alle 16 con la partecipazione del poeta Leonardo Rindi che presenterà le sue poesie, edite e inedite, del tenore Luca Pacini e dello stesso curatore Marco Bresci. Per informazioni e appuntamenti 339.6595081.

l.m.