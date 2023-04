Per il turismo una Pasqua di rinascita

Gabriele Galligani

Dall’Abetone a Montecatini, passando per il Montalbano e lo zoo di Pistoia è stata una Pasqua all’insegna del quasi tutto esaurito. Insomma un’autentica...rinascita per il nostro turismo, dopo gli anni difficili del covid. Per la stagione sciistica davvero una bella sorpresa e un ottimo finale. Tra l’altro il meteo non sempre primaverile di questi giorni non ha avuto conseguenze negative nel resto della provincia. Ottimi risultati che fanno anche ben sperare per i prossimi "ponti" primaverili, quello del 25 aprile e quello del 1 maggio. Insomma, anche senza il mare, pianura e montagna possono fare tranquillamente la loro parte. Avanti così.