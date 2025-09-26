Per i giovanissimi caduti. Donazione di Tempestini

Domani, sabato 27, alle 18, nella sede della Misericordia sarà inaugurata una nuova biblioteca di 1507 volumi, donati da Bruno Tempestini. L’evento è aperto a tutti. Sono libri di arte e archeologia, acquistati nel corso degli anni da Tempestini, ex ispettore onorario di archeologia di Montale, Agliana, Quarrata e Montemurlo, incarico che ha ricoperto con grande competenza e passione per oltre trent’anni. Tempestini ha donato alla Misericordia di Agliana anche circa 350 riviste di arte e archeologia e due opere del pittore Ales Sedlacek. Il patrimonio ha trovato spazio nella sala accantoall’auditorium della Misericordia. "Tutti i libri saranno catalogati – spiega il governatore della Misericordia Franco Benesperi – e messi a disposizione per la consultazione. Si prevede di attivare il servizio, su appuntamento, a primavera". Benesperi ha ringraziato Tempestini per il grande gesto di generosità. "Sono libri acquistati nelle mie visite quotidiane a Firenze in luoghi d’arte e archeologia, pittura, fotografia, chiese, strade e musei – spiega Tempestini –. Ringrazio la Misericordia per avere accolto la mia proposta". Ha collaborato Aldo Tonioni. Un gesto di grande significato perché la donazione di Tempestini è in memoria dei minorenni caduti nella Seconda guerra mondiale. Tra questi Antonio Tempestini, fratello di Bruno (residente a Stazione di Montale), colpito da una bomba il 21 maggio 1944, mentre cercava di portare nel rifugio anche il suo cagnolino: aveva 10 anni. Le altre vittime sono tutte aglianesi. Brunero Tesi (16 anni): incappò in un rastrellamento dei tedeschi e fu deportato a Mauthausen, dove mori il 2 ottobre 1944. Menotti Palandri (15 anni): morì colpito sulla porta di casa da una granata tedesca il 2 settembre 1944. Oliviero Bonacchi (16 anni): ucciso per errore da una sentinella americana che sorvegliava un deposito di carburante, il 18 gennaio 1945. Ubaldo Tempestini (5 anni) e Dante Teodoro Diddi (9 anni), il 29 settembre 1945 furono colpiti da un residuo bellico che avevano trovato. Ubaldo morì sul colpo, Dante dopo dodici giorni.

Piera Salvi