Per Celina e con il folk di "Gigetto" ad Abetone: Ricordando Celina

Una giornata da incorniciare, quella di dopodomani, per il paese di Abetone, perchè sono in programma due eventi di eccellente spessore culturale e turistico a distanza di un’ora l’uno dall’altro e a poche centinaia di metri. Il primo, in ordine di tempo, riguarda lo storico gruppo "Gigetto del Bicchiere" e il secondo l’indimenticabile Topolino delle nevi, Celina Seghi. Dunque giovedì 10 agosto, vale sicuramente la pena di salire fino alla capitale appenninica del bianco (e di tutto rispetto anche per quanto riguarda il verde), per non perdere questa doppia occasione.

Il primo dei due appuntamenti è alle 16 a "La Casina" per la presentazione del cd "Gigetto ritorno al Bicchiere" e del libro "Nonsolottave di Ugo della Rivista-secondo atto". L’evento è organizzato dal Gruppo Folkloristico "Gigetto del Bicchiere", che trae il nome dall’omonima località che confina con il paese de Le Regine e che niente ha a che vedere con il bicchiere in vetro. Sull’origine del nome indagheranno gli etimologi, se non lo hanno già fatto.

Alle 17, al Museo dello Sci di Abetone, poche centinaia di metri dalla Casina, prende il via "Ricordando Celina" una esperienza intimamente immersiva nella vita della campionessa Celina Seghi (nella foto), a un anno dalla sua scomparsa. Storie e aneddoti da vivere con la complicità dei nipoti della stella dello sci e del noto storico, Fabio Giannelli. E anche questa sarà una esperienza densa di emozioni, da non perdere.

Andrea Nannini