Pd Serravalle, Vannacci nuovo segretario

"Con la conclusione del congresso straordinario, termina il mio lavoro come commissario del Partito Democratico di Serravalle Pistoiese". Ne dà notizia sui social Simone De Rosas, colui che era stato chiamato a guidare la riorganizzazione del Pd serravallino. Il nuovo segretario dell’Unione comunale è Riccardo Vannacci. "Ho cercato di guidare l’Unione comunale in questi mesi al meglio delle mie possibilità – afferma ancora De Rosas, esponente di spicco dei dem toscani –. Lascio un partito che si è riorganizzato in modo unitario con Riccardo Vannacci come segretario dell’Unione Comunale, Alessandro Cesarali come segretario del circolo di CasalguidiCantagrillo e Franco Buralli come segretario del Circolo di Masotti. A loro va il mio più grande in bocca al lupo per l’opposizione forte che dovranno fare in questi anni. Ringrazio il Pd Toscana per avermi concesso questa opportunità – prosegue l’ormai ex commissario – Pier Luigi Galligani per avermi aiutato e sostenuto e chi mi ha accolto qui con generosità. Nel partito e nel gruppo consiliare guidato da Sandro Cioni. Ho ricevuto, come sempre, più di quello che ho dato. È uno dei privilegi di chi fa politica. Resterò amico di queste compagne e compagni. Li seguirò da lontano – conclude De Rosas – e farò il tifo per le elezioni del 2027". "Grazie per l’impegno e la dedizione con cui hai affrontato il compito – gli fa eco Galligani –. La scelta di procedere al Commissariamento dopo la sconfitta alle elezioni amministrative era una delle strade possibili per il rilancio del Partito; la tua azione ha posto solide basi affinché questo diventi una realtà". In chiusura una doverosa rettifica: nell’articolo uscito ieri in merito ai pistoiesi eletti nella direzione regionale del Pd, mancava Andrea Mariotti.