Pd Montale: "Più vicini alla gente: ora lavoro e sanità"

Il Pd di Montale sarà presente domani, venerdì primo settembre, durante il mercato settimanale in piazza per raccogliere firme in favore dell’istituzione del salario minimo per legge e della difesa della sanità pubblica. Sarà il primo di una serie di appuntamenti per proseguire la raccolta delle firme. "Questi ultimi mesi sono stati molto intensi per il Partito Democratico di Montale – dice il segretario dell’Unione Comunale del Pd Salvador Righi – abbiamo promosso incontri con gli iscritti, rappresentanti di altre formazioni politiche e di varie associazioni presenti nel territorio e, seguendo le indicazioni della nostra segretaria nazionale Elly Schlein, abbiamo portato avanti la campagna tesseramento per l’anno 2023, che verrà chiusa, riguardo ai rinnovi, entro la fine di settembre, con tre mesi di anticipo rispetto agli anni passati". Il segretario del Pd sottolinea anche l’impegno del partito nella comunicazione attraverso Facebook, Twitter e Instagram. "I nuovi progetti ed iniziative che vogliamo realizzare nel nostro territorio – spiega Righi - richiedono la collaborazione e capacità di tanti, per questo, come detto nell’incontro con gli iscritti nel mese di luglio, pensiamo sia importante inserire nell’organizzazione del partito nuove figure". L’orizzonte politico locale ha come suo appuntamento principale le elezioni amministrative del 2024 che si svolgeranno contemporaneamente alle europee e che arrivano dopo due mandati consecutivi del sindaco attuale Ferdinando Betti alla guida di una maggioranza di centrosinistra.

Giacomo Bini