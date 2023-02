Pd all’attacco: "Anziani, rifiuti, sport Bilancio che non guarda al futuro"

Dure critiche da parte delle opposizioni, leggasi Partito Democratico e Civici riformisti, al bilancio previsionale del comune di Pistoia, che non prevederebbe misure strutturali ma solo straordinarie. In particolare vengono criticati progetti come il recupero di San Lorenzo, il palazzetto da 1.500 posti nell’area ex Pallavicini, ma anche il rapporto con Alia. "Il tema vero è che manca di fatto una visione strategica – spiega Federica Fratoni, capogruppo Pd in consiglio comunale –. Sugli investimenti ci sono pochi interventi, se non la volontà pervicace di realizzare un palazzetto da 1.500 posti in una zona già molto sotto pressione come quella ex Pallavicini, che ha già grossi problemi di traffico, lontano dalle scuole, lontano dalla città, impegnando un mutuo di oltre sei milioni di euro. Noi pensiamo invece che sia utile intervenire sugli impianti esistenti – aggiunge – a partire da una collaborazione con la provincia di Pistoia, per recuperare l’Auditorium (ne parliamo a pagina 4, ndr), coprire il campetto accanto ai geometri per restituire un ulteriore spazio sportivo, intervenire su Pistoia ovest e magari realizzare quella piscina che in tanti a Pistoia sognano, con una vasca esterna da 50 metri".

"Tutto il progetto di San Lorenzo da venti milioni di euro – ha evidenziato Tina Nuti, capogruppo Civici e riformisti –, è scollegato dal tessuto cittadino. Edifici che verranno recuperati per cosa? Per chi? Per gli alunni? Per gli anziani? Non lo sappiamo. La popolazione a Pistoia sta diminuendo, ci sono sempre più anziani e per loro non c’è una progettualità". Critiche anche sugli aumenti delle tariffe. "C’è un tema molto sofferto dalla popolazione – riprende Fratoni –, che è il servizio di raccolta dei rifiuti, con una tariffa che aumenterà costantemente nei prossimi anni in maniera vertiginosa, a fronte di un servizio assolutamente indecente, con cassonetti tolti, oltre mille in meno, e una raccolta differenziata che si attesta al 50%". Per Tina Nuti, il rapporto tra il Comune ed Alia "sembra essere di assoluta sudditanza, con il servizio che costa sempre di più e non ci sono spazi perché venga veramente assicurato e garantito ai cittadini qualcosa di qualità". Infine il Pnrr, ovvero il Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Pistoia – rileva il consigliere comunale dem Agostino Fragai – è all’undicesimo posto in Toscana, ultima tra i comuni capoluogo, superata anche da Carrara che come sappiamo non è capoluogo Se prendiamo poi la graduatoria per investimenti pro capite in euro del Pnrr, Pistoia sta al 13esimo posto. In questo caso davanti a due comuni capoluogo, Livorno e Prato, ma – conclude – dietro a tutti gli altri e anche a Cascina, Empoli, Capannori e Campi Bisenzio".

Patrizio Ceccarelli