Paura alla baita di Babbo Natale. Crolla un pino: sette i feriti. Ma poteva essere una strage

È crollato all’improvviso, travolgendoli con tutta la sua imponenza. Le radici di un grosso pino, all’interno dello stabilimento termale La Salute, nella parte che dà sull’ingresso principale, sono venute via dal terreno, ieri mattina, intorno alle 10. La chioma dell’imponente albero, come la mano di un gigante che schiaccia una mosca, ha centrato sette persone presenti in quel momento all’interno dell’edificio. Giovedì notte, infatti, ignoti sono penetrati all’interno della Salute e, approfittando dell’allestimento in corso della Baita di Babbo Natale, hanno effettuato un vero e proprio saccheggio di generi alimentari e materiale elettrico dell’allestimento. Alessandro Michelotti, amministratore delle Terme, ha contattato la polizia di Stato e alcuni agenti del commissariato sono stati inviati sul posto per effettuare un sopralluogo. Insieme a Michelotti, c’era anche Marisa Baccaro, da anni dipendente delle Terme, madre dell’ex vicesindaco Ennio Rucco. La dipendente rappresenta un vero punto di riferimento nella società che tante traversie ha dovuto affrontare nel corso degli anni. Paolo Grossi, conosciuto come "Paolo e il suo sax", si è unito al gruppo insieme alla madre, una presenza molto importante anche nelle sue attività professionali e due collaboratori. Appena terminata la verifica, il gruppo si è avvicinato all’uscita.

Per una triste fatalità, proprio in quel momento, il grande pino è venuto giù. Il vice sovrintendente di polizia Angelo Anniballi, ormai da diversi anni in servizio al commissariato di Montecatini, sarebbe stato già fuori dalla traiettoria della pianta, ma quando ha capito cosa stava succedendo è tornato indietro per spostare una delle donne presenti. Le sette persone rimaste coinvolte nell’incidente hanno avuto un’unica fortuna in questa disgrazia: sono state centrate dalla chioma del pino, senza dubbio più leggera del pesantissimo tronco che avrebbe potuto causare la morte di qualcuno. Gli altri presenti hanno subito chiamato i soccorsi, mentre i feriti gemevano prigionieri di una vera e propria ragnatela di rami.

Il 118 ha inviato un autentico spiegamento di mezzi di soccorso, anche perché le prime notizie arrivate parlavano di 11 persone coinvolte. Sul posto sono arrivati subito anche i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini che hanno iniziato a lavorare per estrarre, insieme ai soccorritori, i feriti dalla ragnatela di rami in cui erano imprigionati. Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato di Montecatini, guidati dal vicequestore Gaetano Di Mauro, assai preoccupato per le condizioni di salute dei suoi collaboratori e di tutte le altre persone coinvolte. Anche i militari della Compagnia dei carabinieri di Montecatini sono arrivati alla Salute, come gli agenti della polizia municipale. Nel frattempo la zona antistante allo stabilimento termale ha iniziato a riempirsi di persone, perché la notizia dell’incidente aveva già fatto il giro dei social network.

Il sindaco Luca Baroncini, insieme agli assessori Federica Rastelli e Alessandra Bartolozzi, è corso a sincerarsi sulle condizioni dei feriti. L’ex vicesindaco Ennio Rucco è arrivato alla Salute, non appena è venuto a conoscenza dell’incidente dove è rimasta coinvolta sua madre. Anche Helga Bracali, ex assessore alle attività produttive e albergatrice, è arrivata sul posto, visibilmente scossa per quanto era successo. Pur non essendo in pericolo di vita, il ferito più grave è parso subito Alessandro Michelotti, l’amministratore che in questi anni ha dovuto condurre le Terme nel periodo più difficile di sempre.

L’elicottero dell’elisoccorso, atterrato nel campetto della chiesa di San Francesco, lo ha trasportato al Cto di Careggi. Il commercialista, pur avendo riportato importanti lesioni, era comunque cosciente. Gli altri feriti sono stati portati tra gli ospedali di Pescia e di Pistoia.

Alla notizia del coinvolgimento del vice sovrintendente Angelo Anniballi nell’incidente, al mercatino della Salute sono accorsi anche agenti in pensione. Anniballi ha riportato ferite in testa e la frattura di una vertebra, con una prognosi di quaranta giorni. L’altro poliziotto ferito è Luca Lucarini: anche per lui è stato disposto il ricovero in ospedale. Gli altri due feriti lievi sono titolari di stand all’interno della Baita. Molte persone sono arrivate davanti allo stabilimento termale La Salute perché hanno appreso che Marisa Baccaro era rimasta coinvolta nell’incidente. Tanta gente in questi anni ha potuto apprezzarla per le sue doti umane e professionali. Sull’episodio, la procura di Pistoia sta valutando se aprire un fascicolo, per accertare eventuali responsabilità.

Daniele Bernardini