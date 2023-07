Pattuglia di passaggio sventa il furto di una bicicletta elettrica

Da diverso tempo oramai, nel mirino dei malviventi o chi è comunque in cerca di qualche bene da rubare per poi rivendere, le biciclette tradizionali, da corsa o mountain bike non sono più di moda. Il richiamo per una due ruote elettrica, invece, è particolarmente elevato ed è quello che nelle scorse sere è successo a pochi passi dalla stazione ferroviaria, in piazza Dante Alighieri. Se poi si tratta di un modello particolarmente costoso, dotato delle migliori tecnologie ed attrezzato per muoversi sia su asfalto che su sterrato, allora l’appetito di poterselo portare via cresce ancora di più. Durante il normale trasferimento per il servizio di controllo del territorio, agenti della Questura di Pistoia si trovavano a transitare nella zona, vicina anche ai propri uffici, quando scorgevano un ragazzo che, subito dopo aver visto la volante, decideva di darsi alla fuga provando a far perdere le proprie tracce sfruttando anche l’oscurità. Visto l’atteggiamento, i poliziotti si mettevano immediatamente all’inseguimento e, dopo poco, riuscivano a riacciuffarlo ed identificarlo. È proprio in quel momento che capiscono il motivo della fuga, visto che comunque fra le mani non aveva alcun tipo di refurtiva: il ragazzo aveva tentato di forzare il lucchetto di una bicicletta elettrica che si trovava parcheggiata nei paraggi della stazione.

Visto che il furto è stato sventato e la persona immediatamente individuata, non si è proseguito con la denuncia ma, allo stesso momento, proseguono in maniera serrata gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario: per questo la Questura di Pistoia ha diffuso la foto del mezzo in modo che possa essere riconosciuto da chi lo ha acquistato e potersene riappropriare visto che, fino ad ieri, nessuno si è ancora fatto avanti. S.M.